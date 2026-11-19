استاندار کهگیلویه و بویراحمد به همراه معاونان، نماینده مردم بویراحمد، دنا و مارگون در مجلس شورای اسلامی و مدیران دستگاه‌های اجرایی، از چندین طرح عمرانی، خدماتی و زیرساختی شهرستان بویراحمد بازدید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، استاندار کهگیلویه و بویراحمد به همراه معاونان، نماینده مردم بویراحمد، دنا و مارگون در مجلس شورای اسلامی و مدیران دستگاه‌های اجرایی، از چندین طرح عمرانی، خدماتی و زیرساختی شهرستان بویراحمد بازدید کردند؛ بازدیدی که در آن آخرین وضعیت پیشرفت پروژه‌ها، مشکلات اعتباری و موانع اجرایی بررسی و بر تسریع در تکمیل طرح‌های اولویت‌دار تأکید شد.

در نخستین بخش این بازدیدها، روند اجرای مجتمع فرهنگی یاسوج بررسی شد.

شهامت، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار، با اشاره به اصلاح نقشه‌های این مجموعه و ضرورت برنامه‌ریزی برای ادامه عملیات اجرایی، بر پیگیری مقدمات قرارداد بعدی تأکید کرد.

وی گفت: لازم است از هم‌اکنون برای تأمین اعتبار و انعقاد قرارداد جدید برنامه‌ریزی شود و دستگاه‌های مسئول منتظر پایان قرارداد فعلی نمانند تا میان دو مرحله اجرایی وقفه‌ای ایجاد نشود.

استاندار نیز پیش‌تر با اشاره به زیربنای ۲۳ هزار مترمربعی این مجتمع گفته بود: این طرح حدود یک دهه راکد مانده بود که با پیگیری‌های انجام‌شده، همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و حمایت رئیس‌جمهور، تأمین اعتبار و عملیات اجرایی آن دوباره فعال شد.

به گفته استاندار، پیشرفت فیزیکی مجتمع از حدود ۴۰ درصد به ۵۶ درصد رسیده و عملیات فاز سوم، شامل اجرای فونداسیون و ساخت و نصب سازه فلزی، در حال انجام است. بهره‌برداری از این فاز برای نیمه نخست سال آینده پیش‌بینی شده است.

در ادامه، بازدید از محور یاسوج ـ شیراز و محدوده مله‌شوره انجام شد؛ مسیری که تکمیل آن از طرح‌های مهم ارتباطی استان به شمار می‌رود.

استاندار با اشاره به طول ۳۳ کیلومتری این محور در محدوده استان، هدف اجرای طرح را تبدیل مسیر به بزرگراه عنوان کرد و گفت: حدود ۱۰ کیلومتر ابتدایی امسال دوباره روکش آسفالت شده و محدوده گردنه مله‌شوره نیز که سال‌ها نیمه‌تمام مانده بود، در دولت فعلی به بهره‌برداری رسیده است.

وی همچنین از آماده بودن حدود ۶ کیلومتر انتهایی برای اجرای لایه دوم آسفالت خبر داد و گفت: برای بخش پایانی مسیر، اجرای تونل و واریانت پیش‌بینی شده و مطالعات تونل در حال تکمیل است.

بهرامی، نماینده مردم بویراحمد، دنا و مارگون در مجلس شورای اسلامی، نیز با اشاره به اهمیت محدوده مله‌شوره، اجرای تونل در این مسیر را ضروری دانست و گفت: بخشی از عملیات مسیر انجام شده و عملیات در محدوده گنجون نیز در حال اجراست.

وی تکمیل مطالعات تونل را برای تصمیم‌گیری درباره ادامه عملیات و تعیین جزئیات اجرایی ضروری دانست.

بخش بعدی بازدید به مسیر جایگزین جاده‌ای اختصاص داشت که با آبگیری سد تنگ‌سرخ، مسیر قبلی آن زیر آب قرار می‌گیرد.

بهرامی با اشاره به ضرورت احداث مسیر جایگزین گفت: با آبگیری سد، جاده قبلی زیر آب خواهد رفت و وزارت نیرو نیز باید در احداث جاده جایگزین مشارکت کند

وی افزود: در این زمینه پیگیری‌هایی انجام و دستور‌های لازم دریافت شده است و انتظار می‌رود دستگاه‌های راه و شهرسازی و مجموعه‌های مرتبط با همکاری و تفاهم، هرچه سریع‌تر برای تعیین تکلیف و تکمیل این مسیر اقدام کنند.

به گفته نماینده مردم بویراحمد، دنا و مارگون، پس از آبگیری سد، مسیر جدید به جاده اصلی منطقه تبدیل خواهد شد.

در ادامه بازدیدها، روند اجرای خط انتقال آب سد تنگ‌سرخ به یاسوج بررسی شد.

قدمی، مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای کهگیلویه و بویراحمد، با اشاره به برخی تأخیر‌ها در آغاز عملیات اجرایی گفت: با وجود مشکلات و موانع اولیه، عملیات پروژه آغاز شده و تاکنون نزدیک به ۱۰ کیلومتر مسیرسازی انجام شده است.

وی افزود: عملیات در ورودی و خروجی تونل دوم در جریان است و تاکنون ۱۰۶ متر از این تونل حفاری شده است.

قدمی درباره اعتبارات پروژه نیز گفت: سال گذشته ۱۶۳ میلیارد تومان برای این طرح تأمین اعتبار شد و اعتبار مصوب امسال حدود ۴۰۳ میلیارد تومان است که از این میزان، تاکنون ۱۸۶ میلیارد تومان تأمین شده است.

به گفته مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای، در مصوبات سفر رئیس‌جمهور نیز یک‌هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برای این پروژه پیش‌بینی شده که ۵۰۰ میلیارد تومان آن از محل ماده ۵۶ است. بانک رفاه به‌عنوان بانک عامل معرفی شده و پیگیری‌ها برای نهایی شدن مراحل مربوط به این تسهیلات در حال انجام است.

وی درباره مشخصات فنی طرح توضیح داد: مسیر از سد تنگ‌سرخ آغاز می‌شود و پس از حدود دو کیلومتر به تونل نخست می‌رسد. طول تونل اول حدود یک‌هزار متر و قطر آن ۴.۵ متر است. پس از آن مسیرسازی تا تونل دوم ادامه دارد که قطر آن ۴.۲ متر است. در ادامه نیز حدود دو کیلومتر مسیر تا محل تصفیه‌خانه پیش‌بینی شده که عملیات مسیرسازی آن انجام شده است.

بهرامی، نماینده مردم بویراحمد، دنا و مارگون، نیز با اشاره به ظرفیت ۱۵۰ میلیون مترمکعبی سد تنگ‌سرخ گفت: از این میزان، حدود ۱۰۵ میلیون مترمکعب برای حوزه بویراحمد در نظر گرفته شده است.

وی تأکید کرد: سد و سامانه انتقال آب دو پروژه مستقل هستند و هر دو باید برای بهره‌مندی مردم از منابع آبی به سرانجام برسند.

بهرامی با اشاره به اهمیت این طرح برای تأمین آب شرب، کشاورزی و پایداری جریان رودخانه بشار گفت: با توجه به نیاز آبی منطقه و خشک شدن رودخانه بشار در فصل تابستان، اجرای این طرح می‌تواند در تأمین آب شهر یاسوج و حفظ جریان پایدار رودخانه مؤثر باشد.

وی همچنین با اشاره به اصلاح طراحی برای افزایش سهم آب شرب از حدود ۲۰ به نزدیک ۴۰ میلیون مترمکعب، خواستار تعیین تکلیف سریع موضوع تغییر مشخصات لوله‌ها شد تا تصمیم‌گیری‌های فنی موجب تأخیر بیشتر در اجرای پروژه نشود.

در ادامه، وضعیت کمربندی یاسوج و سه کیلومتر پایانی این طرح بررسی شد.

پارسایی، مدیرکل راه و شهرسازی کهگیلویه و بویراحمد، با اشاره به تکمیل ۱۲ کیلومتر از این مسیر گفت: سه کیلومتر پایانی کمربندی در حال اجراست و عملیات خاک‌برداری در این محدوده انجام شده است.

وی افزود: یکی از موانع اجرایی پروژه، وجود معارض در محدوده یک ابنیه فنی بود که با برگزاری جلسه و هماهنگی با پیمانکار، این مشکل برطرف شد.

پارسایی مهم‌ترین نیاز فعلی پروژه را تأمین منابع مالی عنوان کرد و گفت: برای محور بابامیدون ـ نیاسر ـ سه‌میران حدود ۳۶۰ میلیارد تومان در نظر گرفته و به شرکت ساخت ابلاغ شده که از این میزان، ۱۸۰ میلیارد تومان تخصیص یافته است.

وی با اشاره به مطالبات پیمانکار گفت: پیمانکار قطعه سه کیلومتری هنوز پرداختی از محل قرارداد دریافت نکرده و حدود ۶۰ میلیارد تومان طلب دارد، اما با توان مالی خود به فعالیت ادامه می‌دهد.

مدیرکل راه و شهرسازی پیشرفت فیزیکی محدوده مورد بازدید را حدود ۲۲ درصد اعلام کرد و گفت: شرایط جوی و رطوبت نیز بر انجام آزمایش‌های تراکم و ادامه برخی عملیات اجرایی تأثیر گذاشته است.

استاندار نیز پیش‌تر با اشاره به طول ۱۵ کیلومتری کمربندی یاسوج گفته بود: ۱۲ کیلومتر این مسیر تکمیل شده و عملیات سه کیلومتر پایانی آغاز شده است. وی ابراز امیدواری کرد این طرح در سال آینده به بهره‌برداری برسد و از همکاری مردم منطقه چنارستان برای اجرای روگذر یا زیرگذر به‌منظور کاهش تصادفات در این محدوده سخن گفت.

بازدید بعدی به میدان گازی مختار اختصاص داشت؛ طرحی که با هدف شناخت ظرفیت مخزن و تعیین برنامه توسعه آن در حال اجراست.

بهرامی، نماینده مردم بویراحمد، دنا و مارگون، با اشاره به ادامه حفاری چاه اکتشافی گفت: حفاری باید به عمق بیش از چهار هزار متر برسد تا اطلاعات دقیق‌تری از مخزن به دست آید و بر اساس داده‌های حاصل، برنامه توسعه میدان، تعداد چاه‌ها و عملیات مورد نیاز مشخص شود.

وی با اشاره به موضوع تغییر کارفرمای پروژه افزود: با توجه به تخصصی بودن این طرح، انتخاب مجموعه تخصصی برای پیگیری و اجرای آن در دستور کار قرار گرفته و روند انتقال کارفرما نیز در حال پیگیری است.

بهرامی درباره ظرفیت میدان گفت: بر اساس مطالعات فعلی، ظرفیت مخزن حدود ۱۴۰ میلیارد مترمکعب برآورد شده است؛ البته مطالعات موجود بیشتر لایه‌های عمق سه تا چهار هزار متر را پوشش می‌دهد و برای شناخت لایه‌های عمیق‌تر، از جمله عمق شش تا هفت هزار متر، به مطالعات تکمیلی نیاز است.

وی ابراز امیدواری کرد مطالعات جدید در مدت پیش‌بینی‌شده تکمیل شود تا ظرفیت واقعی میدان و چگونگی توسعه آن با دقت بیشتری مشخص شود.

نماینده مردم بویراحمد، دنا و مارگون همچنین بر اولویت به‌کارگیری نیرو‌های بومی در اجرای پروژه تأکید کرد و گفت: به‌جز بخش‌هایی که به تخصص‌های ویژه نیاز دارند، باید از ظرفیت نیروی انسانی منطقه استفاده شود.

در ادامه بازدیدها، پل مهریان یاسوج مورد بررسی قرار گرفت.

پارسایی، مدیرکل راه و شهرسازی استان، با اشاره به روند اجرای این پروژه گفت: قرارداد پل مهریان در سال ۱۳۹۸ منعقد شد و عملیات اجرایی آن از سال ۱۳۹۹ آغاز شد، اما تا سه‌ماهه پایانی سال ۱۴۰۳ پیشرفت فیزیکی پروژه حدود ۲۸ درصد بود.

وی افزود: با پیگیری استاندار، معاون هماهنگی امور عمرانی و مجموعه راه و شهرسازی، پیمانکار پذیرفت با همان قیمت و شرایط قرارداد به کار ادامه دهد؛ مشروط بر اینکه منابع مالی پروژه تأمین شود. با تأمین بخش قابل توجهی از اعتبارات، پیشرفت فیزیکی پل اکنون به حدود ۷۰ درصد رسیده است.

پارسایی با بیان اینکه ادامه عملیات به تأمین منابع مالی وابسته است، گفت: برای اجرای مراحل بعدی باید ابتدا ترافیک به مسیر جدید منتقل شود تا امکان تخریب پل قدیمی و تکمیل بخش‌های باقی‌مانده فراهم شود. این جابه‌جایی باید با رعایت ملاحظات ایمنی انجام شود.

وی همچنین از برنامه اتصال پل مهریان به پل بزرگ پایین‌دست خبر داد و گفت: مطالعات این اتصال انجام شده و پروژه برای برگزاری مناقصه آماده است.

مدیرکل راه و شهرسازی درباره اتصال پل بن‌سنجان به مسیر پایین‌دست نیز گفت: برای اجرای این بخش حدود ۲۰۰ تا ۲۵۰ میلیارد تومان برآورد هزینه شده و تلاش می‌شود عملیات باقی‌مانده آن نیز پیگیری شود.

بخش دیگری از بازدید به طرح اتصال یاسوج به آزادراه شیراز ـ اصفهان اختصاص داشت؛ پروژه‌ای که از مطالبات ارتباطی مردم استان به شمار می‌رود.

آقایی، مدیر اجرایی پروژه، با اشاره به اصلاح نقشه‌های اجرایی گفت: در جریان اجرای طرح، نقشه‌ها با هدف بهینه‌سازی مسیر و کاهش تخریب مناطق جنگلی اصلاح شده‌اند.

وی توضیح داد: در طراحی اولیه، اجرای تونل در بخشی از مسیر پیش‌بینی نشده بود، اما با توجه به میزان تخریب ایجادشده در پایین‌دست و ضرورت حفاظت از جنگل‌ها، تصمیم به اصلاح طرح و استفاده از تونل گرفته شد.

آقایی افزود: عملیات تثبیت ترانشه و اقدامات تکمیلی در محدوده ورودی تونل در حال انجام است و پیش‌بینی می‌شود طی چند روز آینده به پایان برسد تا امکان ورود به مرحله اجرای تونل فراهم شود.

وی تأکید کرد: اصلاح نقشه‌ها با هدف انتخاب مسیر مناسب‌تر، کاهش آثار زیست‌محیطی و اجرای بهتر پروژه انجام شده است.

استاندار نیز پیش‌تر درباره این طرح گفته بود: عملیات اجرایی اتصال یاسوج به آزادراه شیراز ـ اصفهان در دولت فعلی آغاز شده و طول مسیر حدود ۱۲ کیلومتر است که ۱۱ کیلومتر آن در مدار اجرا قرار دارد.

به گفته وی، در این مسیر حدود دو کیلومتر تونل پیش‌بینی شده و مقدمات اجرای آن در حال انجام است. همچنین برای کاهش آسیب به محیط‌زیست، طراحی مسیر اصلاح شده و حدود ۷۰۰ متر به طول تونل افزوده شده تا میزان تخریب جنگل‌ها به حداقل برسد. استاندار از برنامه کاشت چند برابر درختان آسیب‌دیده نیز خبر داده بود.

در ادامه، مخزن ذخیره آب ۱۵ هزار مترمکعبی شهر یاسوج مورد بازدید قرار گرفت.

بهرامی، نماینده مردم بویراحمد، دنا و مارگون، با اشاره به اهمیت این طرح برای تأمین و ذخیره آب شهر گفت: این مخزن با ظرفیت ۱۵ هزار مترمکعب در حال اجراست و تکمیل آن می‌تواند در کاهش مشکلات تأمین آب یاسوج مؤثر باشد.

وی با اشاره به پیشرفت فیزیکی حدود ۹۰ درصدی پروژه، بر ضرورت تأمین منابع مالی و تکمیل بخش‌های باقی‌مانده تأکید کرد و گفت: امیدواریم این مخزن پیش از افزایش مصرف آب در فصل گرم سال تکمیل و در اختیار مردم قرار گیرد.

استاندار نیز پیش‌تر با اشاره به تنش آبی شهر یاسوج، کمبود مخازن ذخیره و فرسودگی شبکه توزیع آب گفته بود: مخزن ۱۵ هزار مترمکعبی بیش از ۹۰ درصد پیشرفت دارد و بهره‌برداری از آن برای دهه فجر پیش‌بینی شده است.

وی همچنین از اجرای دو مخزن دیگر با ظرفیت‌های پنج‌هزار و دوهزار مترمکعبی و چند مخزن با ظرفیت کمتر از یک‌هزار مترمکعب خبر داد و گفت: در مجموع حدود ۲۵ هزار مترمکعب ظرفیت مخزن ذخیره آب در دولت فعلی در شهرستان آغاز شده که امید است پیش از فصل گرمای سال آینده به بهره‌برداری برسد.

آخرین بازدید این برنامه از پل تنگ‌سریز انجام شد.

بهرامی، نماینده مردم بویراحمد، دنا و مارگون، با قدردانی از استاندار، معاونان استانداری و مجموعه راه و شهرسازی گفت: پیشرفت فیزیکی این پروژه در ابتدای دولت حدود ۲۰ درصد بود، اما اکنون از ۸۰ درصد فراتر رفته است.

وی با اشاره به شرایط حساس منطقه و احتمال وقوع سیلاب افزود: با نزدیک شدن فصل سرما و بارندگی‌ها و توجه به شدت جریان رودخانه، لازم است ساماندهی مسیر رودخانه در محدوده پل با اولویت پیگیری شود؛ چراکه وقوع سیلاب می‌تواند به بخش‌های اجراشده و مسیر دسترسی آسیب وارد کند.

بهرامی تأکید کرد: باید مسیر رودخانه در این محدوده تعیین و تثبیت شود و اقدامات حفاظتی، از جمله اجرای دیوار‌های مورد نیاز، در دستور کار قرار گیرد.

وی با بیان اینکه این مسیر از کریدور‌های مهم ارتباطی کشور و از نقاط پرخطر به شمار می‌رود، خواستار تسریع در اجرای اقدامات ایمنی و حفاظتی شد.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد در تشریح برنامه بازدید‌ها اعلام کرده بود که ۱۴ پروژه بزرگ و مهم شهرستان بویراحمد در دستور کار قرار دارد و این بازدید‌ها با هدف بررسی میدانی روند اجرای طرح‌ها، شناسایی موانع و پیگیری تکمیل آنها انجام می‌شود.

از جمله طرح‌های دیگری که استاندار در توضیحات خود به آنها اشاره کرد، بیمارستان سرطان یاسوج، پل مختار و پل سریس بود.

بیمارستان سرطان یاسوج: استاندار با اشاره به زیربنای ۱۱ هزار مترمربعی این بیمارستان گفت: در دولت مجوز کمیسیون ماده ۲۳ و تأمین اعتبار طرح پیگیری شده است. فاز نخست پروژه شامل سه طبقه، از جمله زیرزمین، حدود ۶ هزار مترمربع زیربنا دارد و بخش رادیوتراپی آن به پیشرفت حدود ۳۰ درصد رسیده است. بهره‌برداری از این فاز برای بهار سال آینده پیش‌بینی شده است.

پل مختار: به گفته استاندار، عملیات اجرایی لاین دوم پل مختار آغاز شده و روند اجرای آن در حال پیگیری است.

پل سریس: استاندار با اشاره به اهمیت این پل در محور ارتباطی یاسوج به سمت اصفهان و ادامه مسیر یاسوج ـ بابامیدان گفت: پیشرفت فیزیکی این پروژه در ابتدای دولت حدود ۲۳ درصد بود و اکنون از ۸۷ درصد فراتر رفته است. عملیات تیرگذاری نیز آغاز شده و پیمانکار وعده داده است پروژه در دهه فجر به بهره‌برداری برسد.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد در جمع‌بندی بازدید‌ها گفت: در این برنامه، ۱۴ پروژه بزرگ و مهم شهرستان بویراحمد مورد توجه قرار گرفته است تا بخشی از خدمات و اقدامات دولت در حوزه‌های عمرانی، فرهنگی، بهداشتی، راه‌سازی و تأمین آب از نزدیک بررسی شود.

وی با اشاره به پیشرفت پروژه‌های مختلف، تأمین اعتبار، رفع موانع اجرایی و هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول را از ضرورت‌های تکمیل طرح‌ها دانست و بر پیگیری مستمر برای جلوگیری از توقف عملیات اجرایی تأکید کرد.

استاندار همچنین با اشاره به اهمیت پروژه‌های تأمین آب گفت: اجرای خط انتقال آب سد تنگ‌سرخ به یاسوج با طول حدود ۲۳ کیلومتر و ظرفیت انتقال سالانه حدود ۱۰۵ میلیون مترمکعب، از طرح‌های مهم حوزه آب استان است. اصلاح طراحی برای افزایش سهم آب شرب و تکمیل مطالعات تصفیه‌خانه نیز در همین راستا دنبال می‌شود.

وی درباره پروژه‌های راه‌سازی نیز بر تکمیل محور یاسوج ـ شیراز، کمربندی یاسوج، اتصال مرکز استان به آزادراه شیراز ـ اصفهان و رفع نقاط حادثه‌خیز تأکید کرد و گفت: تکمیل این مسیر‌ها می‌تواند در بهبود ارتباطات، افزایش ایمنی و تسهیل تردد مردم نقش داشته باشد.

استاندار با اشاره به پروژه‌های ذخیره آب شهر یاسوج نیز گفت: اجرای مخازن جدید با هدف افزایش ظرفیت ذخیره‌سازی و کاهش مشکلات تأمین آب در فصل گرم سال در حال انجام است و تلاش می‌شود این طرح‌ها در زمان‌بندی پیش‌بینی‌شده به بهره‌برداری برسند.

وی در پایان بر ضرورت همکاری دستگاه‌های اجرایی، پیمانکاران و مجموعه‌های مرتبط برای تأمین منابع مالی و رفع موانع تأکید کرد و خواستار پیگیری مستمر پروژه‌ها تا زمان تکمیل و بهره‌برداری شد.