به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خراسان رضوی، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه فریمان گفت: در آستانه هفته بسیج، تعداد ۴۰ نفر دانش آموز دختر مقطع متوسطه دوم شهرستان فریمان، به منظور آشنایی با یاد و خاطرات رشادت‌های رزمندگان، ایثارگران و زیارت یادمان‌های شهدای دوران دفاع مقدس، در میان بدرقه جمعی از مسئولان و خانواده ها، با یک دستگاه اتوبوس به استان خوزستان و یادمان‌های دفاع مقدس اعزام شدند.

سرهنگ ابوالفضل زیدانلو افزود: راهیان نور فرصتی فرهنگی برای آشنایی و تجدید میثاق نسل سوم و چهارم انقلاب با شهدا است و در واقع این رزمایش معنوی، بهترین فرصت برای معرفی قهرمانان واقعی کشور به خصوص شهدا و ایثارگران به دانش آموزان می‌باشد و دانش آموزی که با فرهنگ ایثار و شهادت آشنا شود از بسیاری از آسیب‌ها و چالش‌های فضای مجازی در امان خواهد بود.

وی ادامه داد: دانش آموزان شرکت کننده در این اردوی معنوی، تربیتی به مدت یک هفته ضمن گذراندن آموزش تئوری درس آمادگی دفاعی، از یادمان‌های دفاع مقدس در مناطق عملیاتی جنوب بازدید خواهند کرد.