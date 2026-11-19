هفته دوم دور برگشت بیست‌وششمین دوره لیگ برتر کشتی آزاد باشگاه‌های کشور در گروه یک، به میزبانی اراک برگزار شد.

هفته دوم دور برگشت لیگ برتر کشتی آزاد، پیروزی استقلال اراک مقابل بنیاد انوری تهران

هفته دوم دور برگشت لیگ برتر کشتی آزاد، پیروزی استقلال اراک مقابل بنیاد انوری تهران



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم استقلال اراک در این مسابقه با نتیجه ۱۰ بر صفر مقابل بنیاد انوری تهران به پیروزی رسید.

نتایج انفرادی این مسابقه به شرح زیر است (اسامی تیم استقلال اراک در ابتدا آمده است):

۵۷ کیلوگرم: علی یحیی‌پور ۳ – عرفان سیری ۲،

۶۱ کیلوگرم: مهدی رحیمی ۱۰ – علی‌اصغر شامی ۰،

۶۵ کیلوگرم: علی‌اصغر تات ۶ – طا‌ها گنجه ۰،

۷۰ کیلوگرم: عباس ابراهیم‌زاده ۱۰ – حسین محمدنژاد ۰،

۷۴ کیلوگرم: یونس امامی ۶ – آرشام وهابیان ۱،

۷۹ کیلوگرم: مهدی یوسفی ۴ – امیرحسین فتوحی ۲،

۸۶ کیلوگرم: ابوالفضل شمسی‌پور ۱۰ – داراب انوری ۰،

۹۲ کیلوگرم: محمدمبین عظیمی ۱۰ – محمدمهدی فتوحی ۰،

۹۷ کیلوگرم: ابوالفضل بابالو ۴ – امیرعلی خلیلی ۲،

۱۲۵ کیلوگرم: امیرعلی آذرپیرا ۱۱ – عباس لشگری ۰