فرمانده انتظامی شفت از اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی و برخورد با مخلان نظم و امنیت عمومی و دستگیری یک نفر از اراذل و اوباش در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سرهنگ افراسیاب زاهدنیا گفت: در راستای ارتقای امنیت اجتماعی و برخورد با افراد هنجارشکن، طرح شناسایی و کنترل اراذل و اوباش در شهرستان شفت اجرا شد.

وی افزود: با اجرای این طرح، یک نفر از اراذل و اوباش که با ایجاد رعب و وحشت، موجب مزاحمت شهروندان و اخلال در نظم عمومی شده بود، با هماهنگی قضایی دستگیر و به مقر پلیس امنیت عمومی شهرستان منتقل شد.

فرمانده انتظامی شفت گفت: همچنین ۱۳ نفر از اراذل و اوباش سابقه‌دار به پلیس امنیت عمومی احضار و از آنان برای خودداری از شرارت و ارتکاب ناهنجاری‌های اجتماعی تعهد گرفته شد.