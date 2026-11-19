واحد نانوایی در یاسوج به دلیل گران‌فروشی، به ۶۰ میلیارد ریال جریمه نقدی، محکوم شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان گفت: در ادامه اجرای طرح تشدید نظارت بر بازار و برخورد با تخلفات صنفی، بازرسی از واحدهای صنفی مرکز استان با هدف حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و مقابله با گران‌فروشی در دستور کار قرار گرفت.

حمزه لقمانی افزود: در جریان این بازرسی‌ها، تخلف گران‌فروشی یک واحد نانوایی محرز شد و پرونده پس از طی مراحل قانونی در شعبه ۶ بدوی تعزیرات حکومتی مورد رسیدگی قرار گرفت.

وی اضافه کرد: بر اساس رأی صادره، این واحد صنفی به پرداخت ۶۰ میلیارد ریال جزای نقدی و تعطیلی به مدت ۶ ماه محکوم شد.

لقمانی ادامه داد: در اجرای حکم صادره، پارچه تعطیلی با هدف اطلاع‌رسانی عمومی و آگاهی‌بخشی به شهروندان بر سردر این نانوایی نصب شده است.

وی با بیان اینکه نظارت بر عملکرد واحدهای صنفی به‌ویژه نانوایی‌ها با جدیت ادامه دارد، گفت: با هرگونه گران‌فروشی، کم‌فروشی و تضییع حقوق مصرف‌کنندگان، بدون اغماض و برابر قانون برخورد می‌شود.