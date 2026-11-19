امام مجاهد شهید در زمره ایران دوست‌ترین چهره‌ای است که تاریخ سراغ دارد. این ایران دوستی، نه سر از مصلحت، که یک باور قلبی بود. امام خامنه‌ای در نخستین ماه‌های دفاع مقدس ۸ ساله وقتی که در مورد ارتباط وطن و اسلام مورد پرسش قرار می‌گیرند فرمودند: وطن، امروز با اسلام یکی است، روی هم قرار گرفته است، اگر غیر از این بود جای سوال و جای جواب داشت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، دکتر حسن عابدینی، کارشناس ارشد مسائل بین الملل و معاون سیاسی صدا و سیما در یادداشتی نوشت: معمار قدرت ایران نوین که در این مسیر تا پای جان ایستادند در جمع رزمندگان جنگ تحمیلی اول افزودند: امروز وطن شما یعنی ایرانِ عزیز با اندیشه‌ی اسلام یعنی مایه‌ اصلی انقلاب هر دو با هم قفل شدند، منطبق شدند، شما اگر بخواهید از انقلاب اسلامی ایران دفاع کنید، اما از ایران دفاع نکنید، می‌شود؟ چنین چیزی ممکن است؟

رهبر شهید حدود نیم قرن پس از ان هم در مراسم عزاداری شب عاشورای حسینی علیه‌السلام خطاب به آقای محمود کریمی فرمودند: اگر خسته نمی‌شوی «ای ایران» بخوان!. این رفتار تبلور عینی جایگاه « ایران » در اندیشه ان اسطوره بی همتای دوران بود.

این تفکر در پیام‌های حضرت ایت الله سید مجتبی خامنه‌ای رهبر عزیز انقلاب اسلامی هم نمود عینی دارد. کلید واژه « ایران » در حدود ۸۰ پیامی که تاکنون ایشان صادر نموده‌اند بیش از یکصد بار بکار رفته که در قالب سه ضلع یک مثلث قابل روایت است.

الف: ایران بمنزله یک جامعه ملی – اسلامی که دارای هویت تاریخی و فرهنگی والایی است.

ب: ایران بمنزله یک واحد سرزمینی که نیازمند امنیت و برخوردار از توان دفاعی است.

ج: ایران بمنزله یک نظام سیاسی که در مسیر پیشرفت و « قوی‌تر شدن » حرکت می‌کند.

رهبر انقلاب اسلامی در پیامی که بمناسبت روز پاسداشت زبان فارسی و بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی با والاترین واژه‌ها تصریح کردند: ملت عزیز ایران در دفاع مقدس سوم نیز همچون دو جنگ تحمیلی قبلی ثابت کردند که داستان‌های اسطوره‌ای فردوسی، واقعیت زندگی و شخصیت قهرمانانه‌ آنان بوده و مفاهیم انسان‌ساز، سلحشورانه، و قرآنیِ شاهنامه، همه‌ی اقوام و اقشار ایران را در حفظ هویت، اصالت و استقلال خود و مبارزه با «ضحّاک‌وَشانِ» متجاوز، همدل و همراه و همساز می‌کند.

این توصیفی زیبا و هنرمندانه از ایران بمثابه یک جامعه ملی - اسلامی است که از هویت تاریخی و فرهنگی با قدمتی دیرینه برخوردار است. پرچم هم دومین مولفه‌ای است که در کنار ربان از شاخصه‌های هویت ایران بزرگ است که آیت الله خامنه‌ای در مورد ان می‌فرمایند: از جمله مصادیق تقوا، رعایت نعمت عظیم وحدت ملّی و انسجام بی‌بدیلی است که حول پرچم ایران اسلامی به ملّت بعثت یافته ارزانی شده و در زمره‌ی مهمترین عوامل ظفر در مقابل شیطان بزرگ می‌باشد.

رهبر انقلاب اسلامی در این حوزه البته چشم انداز پیروزی نهایی به مدد استواری ملت را نیز ترسیم می‌کنند که: مقاومت غیورانه و پیروزی افتخارآمیز در برابر تهاجم دیو سیرتان و شیاطین جهان، ملت را برای پاسداری از استقلال تمدنی و مقابله با تهاجم زبانی، فرهنگی، و سبک زندگی امریکایی آماده‌تر کرده است تا با ابتکار و نوآوریِ فعالان عرصه‌ فرهنگی در جهت تأمین پدافند زبانی و گفتمانی و رشد و بالندگی کودکان، نوجوانان و جوانان، مراحل باقیمانده تا پیروزی نهایی را با استواری بیشتر بپیماید، بِعَون الله تعالی.

«استقلال تمدنی» ، «مقابله با تهاجم زبانی» و « تامین پدافند زبانی » از کلید واژه‌هایی است که رهبر عزیز انقلاب اسلامی برای نخستین بار وارد ادبیات حکمرانی کرده‌اند.

دومین دال مرکزی اندیشه حضرت ایت الله خامنه‌ای عزیز در مورد « ایران » نگاه به جغرافیای سیاسی ممتاز ایران زمین برمی گردد که نیازمند توان دفاعی برای حفظ امنیت و قدرت بازدارندگی ان است. رهبر انقلاب اسلامی حتی جغرافیای کشور را یک « موهبت »، « نعمت » و هم راستا با حفظ هویت و تمدنی می‌دانند.

ایشان بصراحت در مورد خلیج فارس بیان داشته‌اند که: یکی از نعمت‌های بی‌بدیل خداوند متعال برای ملّتهای مسلمان منطقه‌ی ما خصوصاً مردم شریف ایران اسلامی، موهبت « خلیج فارس» است. نعمتی فراتر از یک پهنه‌ی آبی که بخشی از هویت و تمدن‌مان را شکل داده و علاوه بر نقطه اتصال ملّتها، مسیر حیاتی و منحصر‌به‌فرد اقتصاد جهانی را در تنگه هرمز و پس از آن دریای عمان ایجاد کرده است.

رهبر انقلاب اسلامی، مقابله با دسیسه دشمنان که « ایرانی از هم گسسته می‌خواستند » را چه در زمان جنگ ۸ ساله و چه در زمان جنگ رمضان را هم از برکات نیرو‌های مسلح دانسته‌اند که انان را « از توهم امکان تسلط بر میهن عزیز و احیانا تجزیه ان خارج نموده‌اند. »

ایشان تصریح کرده‌اند: ارتش اسلام اینک همچون دو جنگ تحمیلی سابق، دلاورانه از آب و خاک و پرچمی که به آن تعلق دارد دفاع می‌کند و با تکیه‌گاه قوی الهی و مردمی خود و در صفوفی متراکم و مستحکم، دوشادوش دیگر مجاهدان نیرو‌های مسلح با دو ارتش رأس جبهه‌ی کفر و استکبار، در پنجه درافکنده و ضعف و مَذِلَّت آنان را در انظار جهانیان نمایان ساخته است.

رسیدن به «ایران هرچه قوی‌تر» هم گزاره‌ای است که در پیام رهبر انقلاب اسلامی مورد تاکید قرار دارد و می‌فرمایند: یکی از امور ضروری برای دستیابی به این هدف، علاوه بر تلاش شبانه‌روزی و ابتکار مستمر، تبیین و روایت قدرت و قوّت ایران و ملّت عزیز آن می‌باشد.»

رهبر انقلاب اسلامی با ارائه تصویری امیدبخش از کشور بیان می‌دارند: « این روز‌هایی که در آن هستیم پُر است از پیشرفت، عزّت، استقلال، و قدرِ اَعلای اعتبار در جهان اسلام و بلکه کلّ جهان. امروز کسانی ما را ابرقدرت چهارم دنیا می‌دانند. البته آنان بر اساس محاسبات دنیایی چنین می‌گویند؛ ولی محاسبات الهی، کشوری که خود را متعلّق به عترت طاهره صلوات‌الله و سلامه علیهم‌اجمعین می‌داند و عمدة مردمانش دلبسته آن والامقامانند و برای اقامه حق هراسی ندارند را قدرت اوّل جهان می‌داند. »

بهر روی، « ایران » در منظومه فکری رهبر عزیز انقلاب اسلامی نه فقط از منظر ملی و عقلانی قابل تحلیل است که حتی از منظر دینی هم از جایگاه رفیعی برخوردار است. این بیانگر استمرار همان نگاه امام شهید است که «وطن» و «اسلام» را یکی می‌دانند و در شب عاشورا می‌فرمایند: «ای ایران» بخوان.



#دکتر_حسن_عابدینی، کارشناس ارشد مسائل بین الملل و معاون سیاسی رسانه ملی