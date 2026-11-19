مرحله ششم اردوی جهادی بنیاد علوی خراسان جنوبی با عنوان طرح شهید رئیسی برای خدمات دهی به هزار و ۲۰۰ بیمار نیازمند اجرا شد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، پویش سلامت علوی با همکاری گروه جهادی جوادالائمه نوغاب در روستای حاجی آباد بیرجند در حال برگزاری است.

مسئول بنیاد علوی خراسان جنوبی گفت: این اردوی سه روزه از روز گذشته آغاز شده و تا جمعه ۲۹ آبان ادامه دارد.

روشندل گفت: هزار و ۲۰۰ نفر از اهالی روستای حاجی آباد بیرجند خدمات مربوط به دندانپزشکی و زنان و زایمان را در سطح یک دریافت می‌کنند.

وی افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون نیز ۶ هزار نفر در روستا‌های استان خدمات پزشکی دریافت کرده‌اند.