دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: در صورتی که بسیج دانشجویی، هیئت اندیشه‌ورزی متشکل از هزار نفر را به‌صورت شبکه‌ای در سراسر کشور تشکیل دهد، می‌توان برای برقراری ارتباط سیستمی این مجموعه با بخش شورای اسلامی‌شدن دانشگاه‌ها و ستاد تعلیم و تربیت شورا برنامه‌ریزی کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ حجت‌الاسلام و المسلمین عبدالحسین خسروپناه در چهارمین کنگره ملی پیشگامان رهایی به مرور برخی اسناد فرهنگی و علمی کشور پرداخت و گفت: سند دانشگاه اسلامی از نظر محتوایی، ارزشمند است و مسئولیت اجرای آن بر عهده رؤسای دانشگاه‌ها و مسئولان دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌هاست.

وی، ارزیابی خود از عملکرد مجریان این سند را نه‌چندان مثبت خواند و افزود: با این حال، این موضوع به معنای بی‌توجهی شورا نیست و در شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره عملکرد‌ها بحث، نقد و مطالبه‌گری شده و علت‌یابی نیز انجام گرفته است.

به گفته خسروپناه، در دانشگاه‌هایی که هیئت‌رئیسه و مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری، سند دانشگاه اسلامی را مبنای برنامه‌ریزی خود قرار داده‌اند، نتایج موفق‌تری مشاهده شده است.

وی درباره وضعیت فعالیت شورا‌های فرهنگ عمومی نیز گفت: این ادعا که جلسات این شورا‌ها اصلاً تشکیل نمی‌شوند، درست نیست؛ هرچند در برخی استان‌ها جلسه شورای فرهنگ عمومی حتی هر شش ماه یک‌بار هم تشکیل نمی‌شود و آمار‌های دقیق این موضوع، وجود دارد.

خسروپناه درباره تعامل شورای عالی انقلاب فرهنگی با دیگر نهاد‌ها نیز اظهار داشت: این شورا با مجلس، قوه قضاییه و دولت در تعامل است تا مصوبات به‌درستی اجرا شوند. قوه قضاییه نیز در مسیر قانونی عمل می‌کند و در مواردی با شورای عالی انقلاب فرهنگی مشورت دارد. ممکن است درباره مصادیق، از جمله ضرورت یا چگونگی برخورد در یک پرونده، اختلاف‌نظر‌هایی وجود داشته باشد؛ اما این اختلاف‌ها را باید از مسیر کلی و قانونی عملکرد قوه قضاییه تفکیک کرد.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با انتقاد از وجود خلأ‌های سیاستی در برخی حوزه‌های فرهنگی و هنری خاطرنشان کرد: برای نمونه، در زمینه سینما، فیلم و سکو‌های نمایش خانگی هنوز سند جامع و قابل اتکایی نداریم. از زمان دولت شهید آیت‌الله رئیسی تاکنون تلاش کرده‌ایم با مشارکت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صداوسیما، سیاست‌ها و الزامات نمایش خانگی را تدوین کنیم؛ زیرا هر دو نهاد عضو شورا هستند، اما با وجود توافق درباره ۹۵ درصد موضوعات، هنوز درخصوص بخش باقی‌مانده به توافق نهایی نرسیده‌ایم و این اختلاف در دولت پیشین و دولت کنونی نیز ادامه داشته است.

خسروپناه، این ادعا را که اسناد زیادی در کشور تصویب شده‌اند، اما کارایی عملی ندارند، نادرست خواند و توضیح داد: وجود سند به‌تنهایی معیار موفقیت یا ناکامی نیست و باید دید مراحل حکمرانی چگونه پیش رفته و هر بخش چه عملکردی داشته است.

وی با اشاره به فرایند‌های پنج‌گانه حکمرانی گفت: این مراحل شامل خط‌مشی‌گذاری، تنظیم‌گری، راهبری و گفتمان‌سازی، اجرا، و در نهایت نظارت و ارزیابی است. اگر در یک حوزه نتیجه مطلوب به دست نیاید، نباید همه بخش‌های انجام‌شده را به طور کلی زیر سؤال برد؛ بلکه باید مرحله‌ای که با مشکل روبه‌رو بوده را شناسایی و ارزیابی کرد.

چهارمین کنگره ملی پیشگامان رهایی با حضور رییس جمهور، دانشگاهیان و مسئولان بسیج دانشجویی دانشگاه‌های سراسر کشور و با هدف بررسی مسائل کلان کشور و تقویت نقش‌آفرینی دانشجویان در عرصه حکمرانی، به میزبانی دانشگاه تهران برگزار شد.