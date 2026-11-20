استاندار اصفهان، تقویت نوآوری، توسعه صادرات غذای حلال و رفع موانع تولید را سه راهبرد مهم ارتقای صنایع غذایی استان دانست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مهدی جمالی‌نژاد در پنجمین گردهمایی بزرگ فعالان و تولیدکنندگان صنعت غذا در استان اصفهان، حمایت از ایده‌های نو و استارتاپ‌های غذایی را ضروری دانست و پیشنهاد تشکیل صندوق حمایت از نوآوری‌های صنایع غذایی را مطرح کرد.

وی توسعه صادرات غذای حلال، تشکیل کنسرسیوم صادراتی، تسهیل تأمین مواد اولیه و ایجاد زیرساخت‌های مشترک آزمایشگاهی و کنترل کیفیت را از راهکار‌های افزایش رقابت‌پذیری واحد‌های تولیدی عنوان کرد.

استاندار اصفهان همچنین نوسازی خطوط تولید، توسعه بسته‌بندی هوشمند، ایجاد شهرک تخصصی صنایع غذایی و تقویت دیپلماسی غذایی را از الزامات حضور مؤثرتر محصولات استان در بازار‌های داخلی و بین‌المللی برشمرد و بر نقش رسانه‌ها در معرفی ظرفیت‌های این صنعت تأکید کرد.

بهنام ادیبی، دبیر همایش نیز با اشاره به فعالیت حدود ۹۰۰ واحد صنعتی غذایی در استان اصفهان، ظرفیت‌های تولیدی استان در بخش‌هایی همچون شیر خام، تخم‌مرغ و گوشت بوقلمون را قابل‌توجه دانست.

وی افزایش هزینه مواد اولیه، تثبیت قیمت محصولات و کمبود نقدینگی را از چالش‌های تولیدکنندگان برشمرد و بر ضرورت حمایت نظام بانکی از این واحد‌ها تأکید کرد.

ادیبی همچنین با اشاره به ضرورت تولید محصولات کم‌قند و سلامت‌محور، تعامل صنعت و دانشگاه را برای پاسخ‌گویی به نیاز‌های جدید مصرف‌کنندگان ضروری دانست.

در پایان این گردهمایی، از ۲۰ تولیدکننده برتر صنعت غذا و ۲۰ مسئول فنی و کنترل کیفیت واحد‌های تولیدی استان اصفهان تجلیل شد.