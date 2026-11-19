فرمانده ناحیه مقاومت بسیج زارچ از اجرای ۵۶ عنوان برنامه متنوع به مناسبت هفته بسیج، از ۲۹ آبان تا پنجم آذرماه، در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، سرهنگ برزگر، گفت: برنامه‌های امسال هفته بسیج با شعار «بسیج، جان‌فدای ایران، امید مستضعفان» و با محوریت تقویت اجتماعات مردمی، گره‌گشایی از مشکلات مردم، خدمت‌رسانی، تعامل با دستگاه‌های اجرایی و بهره‌گیری از ظرفیت نخبگان و اقشار مختلف بسیج برگزار می‌شود.

وی با اشاره به برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در این هفته افزود: نمایش اقتدار بسیج، میقات صالحین، نشست‌های تبیینی و کافه گفت‌و‌گو، دیدار با خانواده شهدای ورزشکار، شبی با شهدا، مسابقات ورزشی و فوتبال، کافه دخترانه و غبارروبی گلزار شهدا از جمله برنامه‌های هفته بسیج در شهرستان زارچ است.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج زارچ همچنین از برگزاری رویداد تولید محتوای فضای مجازی در روز‌های دوم و سوم آذرماه خبر داد و گفت: استفاده از ظرفیت جوانان و نوجوانان در عرصه تولید محتوا و جهاد تبیین از اهداف مهم برگزاری این رویداد است.

سرهنگ برزگر در پایان با تأکید بر نقش‌آفرینی بسیج در عرصه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی و خدمت‌رسانی خاطرنشان کرد: ۵۶ عنوان برنامه در هفته بسیج با مشارکت اقشار مختلف بسیج و با هدف تقویت روحیه همدلی، امیدآفرینی و خدمت به مردم در شهرستان زارچ اجرا می‌شود.