در دومین روز از سفر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس به مازندران، تمرکز برنامه‌ها بر بررسی ظرفیت‌های اقتصادی و اجتماعی و رفع موانع تولید قرار گرفت.

بررسی چالش‌های تولید و جریان‌سازی مالی در سفر وزیر کار به مازندران

بررسی چالش‌های تولید و جریان‌سازی مالی در سفر وزیر کار به مازندران

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، در دومین روز از سفر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس به مازندران، تمرکز برنامه‌ها بر بررسی ظرفیت‌های اقتصادی و اجتماعی و رفع موانع تولید قرار گرفت. محوریت این روز، بازدید از صنایع استراتژیک و تدوین راهکار‌های مالی برای تسویه مطالبات و نوسازی خطوط تولید بود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در نشست با اساتید دانشگاه‌های شمال کشور، از گام‌های مهم برای رفع دغدغه‌های مالی دانشگاه‌ها خبر داد.

احمد میدری تصریح کرد: منابعی به ارزش حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان برای پرداخت بخشی از مطالبات دانشگاه‌ها و بخش خصوصی در مراحل نهایی تأمین قرار دارد و انتظار می‌رود طی دو تا سه هفته آینده، فرآیند پرداخت آغاز شود.

وی افزود: سازمان برنامه و بودجه اقدامات جدیدی را برای تسریع در تسویه این بدهی‌ها در نظر گرفته است.

وزیر کار در بازدید از شرکت چوب و کاغذ مازندران، بر ضرورت افزایش ظرفیت تولید و تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر (مانند آب‌اکسیژنه) تأکید کرد.

وی اظهار داشت که بررسی این طرح‌ها با همکاری استانداری و سهامداران در دستور کار است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین با اشاره به ظرفیت‌های شرکت دخانیات مازندران، کمبود ماشین‌آلات و ضرورت نوسازی خطوط تولید را از چالش‌های اصلی دانست و بر استفاده از ظرفیت‌های مولد دارایی‌ها برای توسعه تولید و اشتغال‌زایی تأکید ورزید.

در بخشی از برنامه‌های توسعه‌ای این سفر، از توافق برای ارائه طرح توسعه شرکت آنتی‌بیوتیک‌سازی ایران به استانداری مازندران خبر داده شد.

میدری تأکید کرد که تأمین مالی این طرح استراتژیک با همکاری مشترک استانداری و سازمان تأمین اجتماعی در دو ماه آینده پیگیری خواهد شد.