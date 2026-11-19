

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در پنجمین روز از رقابت‌های جام آزاد کشور‌های عضو شانگهای در مسکو، نجمه سازنجیان نماینده شمشیربازی بانوان ایران موفق شد در اسلحه سابر بانوان به مدال برنز این رقابت‌ها دست پیدا کند.

سازنجیان با عملکرد خود در این رقابت‌ها، یک مدال ارزشمند دیگر به مجموع مدال‌های کاروان ورزشی ایران اضافه کرد تا نمایندگان کشورمان همچنان به روند مدال‌آوری خود در این رویداد بین‌المللی ادامه دهند.

این مدال، حاصل تلاش نماینده شمشیربازی بانوان ایران در پنجمین روز مسابقات جام آزاد کشور‌های عضو شانگهای در مسکو است.