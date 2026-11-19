پیکر مطهر دو شهید گمنام دوران دفاع مقدس در شهر مبارکه تشییع و در دومحل دانشگاه آزاد واحد مبارکه و روستای حسن آباد به خاک سپرده شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان مبارکه گفت: شهیدی که در دانشگاه آزاد اسلامی به خاک سپرده شد، در سن ۱۷سالگی در سال ۱۳۶۲، در عملیات خیبر جزیره مجنون به شهادت رسیده بود.

ملکی در ادامه افزود:همچنین پیکر دیگر شهید گمنام که در روستای حسن آباد به خاک سپرده شد، در سن ۲۶ سالگی، در عملیات کربلای ۵در منطقه شلمچه به درجه رفیع شهادت نائل آمد.