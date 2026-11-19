مرضیه جعفری، سرمربی کرمانی تیم ملی فوتبال زنان ایران و خاتون بم، برای دومین سال پیاپی عنوان بهترین مربی زن فوتبال آسیا را از آن خود کرد و افتخاری دیگر برای فوتبال کرمان رقم زد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان، در مراسم انتخاب بهترین‌های سال ۲۰۲۶ فوتبال آسیا، جعفری با پیشی گرفتن از رقبای چینی و کره‌ای خود، برای دومین بار متوالی این عنوان را کسب کرد.

در این مراسم، علیرضا بیرانوند نیز به عنوان بهترین بازیکن سال فوتبال آسیا انتخاب شد تا برای نخستین بار یک دروازه‌بان به این افتخار دست یابد.

در بخش فوتسال، حسین طیبی و سعید احمدعباسی، دو ملی‌پوش ایران، رقابت را به محمد عثمان موسی از تایلند واگذار کردند. همچنین فدراسیون فوتبال ایران که نامزد جایزه ویژه رئیس AFC در بخش توسعه فوتبال پایه بود، موفق به کسب این عنوان نشد.