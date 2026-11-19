سخنگوی سازمان امور مالیاتی: امسال ۲۰۸۳ طرح در قالب طرح نشاندار کردن مالیات تعریف شده و شمار مؤدیان مشارکت‌کننده در طرح نشان‌دار کردن مالیات تا ۲۸ آبان‌ به ۴۴۷ هزار و ۳۳۷ نفر رسیده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور در پنل تخصصی هوشمندسازی مالیاتی هجدهمین نمایشگاه "نظام مالی، سرمایه‌گذاری و زیرساخت‌های دیجیتال"، با تشریح سیاست‌های درآمدی و رویکرد جدید نظام مالیاتی، از ثبت بالاترین سطح مشارکت مردمی در طرح نشان‌دار کردن مالیات و کاهش محسوس فشار مالیاتی بر بدنه کسب‌وکار‌های خرد و متوسط خبر داد.

به گزارش رسانه مالیاتی ایران، مهدی موحدی بکنظر با اشاره به سیاست کلان کاهش وابستگی بودجه دولت به درآمد‌های نفتی اظهار داشت: طی سال‌های اخیر، حرکت به سمت تأمین منابع دولت از محل درآمد‌های مالیاتی با جدیت بیشتری دنبال شده و دستاورد‌هایی را برای دولت و نظام مالیاتی به همراه داشته است.

وی با اشاره به رقم درآمد مالیاتی مصوب در بودجه سال ۱۴۰۵ گفت: میزان درآمد مالیاتی پیش‌بینی‌شده برای این سال حدود ۲۸۲۰ هزار میلیارد تومان است که نظام مالیاتی مسئولیت تأمین آن را بر عهده دارد؛ با این حال، مسئله مهم تنها تحقق این درآمد نیست بلکه چگونگی وصول آن و میزان فشاری است که در این مسیر به مؤدیان وارد می‌شود.

سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور با تأکید بر ضرورت وصول درآمد‌های مالیاتی با رویکرد حمایتی از مؤدیان حقیقی و حقوقی تصریح کرد: دولت و نظام مالیاتی تلاش دارند همزمان با تأمین منابع مورد نیاز، فشاری به مؤدیان وارد نشود؛ بر همین اساس، با بهره‌گیری از ابزار‌های نوآورانه‌ای همچون سامانه مؤدیان و قانون پایانه‌های فروشگاهی، شناسایی و وصول مالیات از فراریان مالیاتی در اولویت قرار گرفته است.

وی با اشاره به نقش سامانه مؤدیان در تسهیل تعامل مؤدیان با نظام مالیاتی خاطرنشان کرد: چنانچه مؤدیان همه تکالیف خود را از طریق صدور صورتحساب الکترونیکی و سامانه مؤدیان انجام دهند، نیازی به مراجعه حضوری نخواهند داشت و می‌توانند امور و تکالیف مالیاتی خود را با حداقل اصطکاک انجام دهند.

موحدی بکنظر با تأکید بر اینکه افزایش مالیات رویکرد سازمان امور مالیاتی نیست، گفت: تصمیم‌گیری درباره میزان درآمد‌های مالیاتی در فرآیند تدوین بودجه بر عهده سازمان برنامه و بودجه است؛ با این حال، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور و معاونان وی نیز همانند سال گذشته تلاش می‌کنند شرایط اقتصادی مشاغل، صاحبان کسب‌وکار و فعالان اقتصادی لحاظ شود.

سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به پایان مهلت ارائه اظهارنامه و استفاده از تسهیلات تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم در روز شنبه ۳۰ آبان‌ماه ۱۴۰۵ گفت: به صاحبان مشاغل توصیه می‌کنم از فرصت باقی‌مانده برای استفاده از این تبصره بهره بگیرند؛ چراکه اجرای آن از یک سو هزینه و زمان فرآیند‌های رسیدگی را کاهش می‌دهد و از سوی دیگر، امکان تمرکز بیشتر سازمان امور مالیاتی بر پرونده‌های بزرگ و مقابله با فرار مالیاتی را فراهم می‌کند.

وی با اشاره به تسهیلات در نظر گرفته‌شده برای تعیین مالیات مقطوع در چارچوب تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم، بر ضرورت استفاده صاحبان مشاغل و اصناف از این ظرفیت تأکید کرد.

موحدی بکنظر یکی از ملاحظات امسال در محاسبه مالیات مقطوع مشاغل را توجه به آثار اقتصادی جنگ عنوان کرد و افزود: امسال با همکاری دولت و تدابیر وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی کشور، آسیب‌های اقتصادی ناشی از جنگ به رسته‌های شغلی و استان‌ها در محاسبه مالیات تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم مورد توجه قرار گرفت و متناسب با این شرایط، کاهش مالیات برای مشاغل در نظر گرفته شد.

سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به وضعیت مالیاتی مؤدیان فعال اظهار داشت: از مجموع حدود ۱۳ میلیون مؤدی فعال، مالیات حدود ۱۰ میلیون نفر معادل ۷۵ درصد، صفر بوده است؛ همچنین مالیات حدود ۹۲ درصد مؤدیان کمتر از ۵۰ میلیون تومان تعیین شده است.

موحدی بکنظر در بخش دیگری از سخنان خود به اجرای طرح نشان‌دار کردن مالیات اشاره کرد و گفت: امسال ۲۰۸۳ پروژه در قالب این طرح تعریف شده است و شمار مؤدیان مشارکت‌کننده در طرح نشان‌دار کردن مالیات تا ۲۸ آبان‌ به ۴۴۷ هزار و ۳۳۷ نفر رسیده است.

وی خاطرنشان کرد: این تعداد در مقایسه با ۳۰۱ هزار مؤدی مشارکت‌کننده در سال ۱۴۰۴، از افزایش ۴۹ درصدی مشارکت حکایت دارد و رکورد بیشترین میزان مشارکت در سه سال اجرای این طرح را به ثبت رسانده است.