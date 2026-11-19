۱۱ دانش‌آموز استان فارس، با حضور در مسابقات جهانی محاسبات ذهنی و ریاضی ۲۰۲۶ در شهر آنتالیای ترکیه، موفق به کسب یک عنوان قهرمان قهرمانان، پنج مقام اول، چهار مقام دوم و یک مقام سوم جهانی شدند.





به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ، ۱۱ دانش‌آموز استان فارس، پس از موفقیت در رقابت‌های استانی و کشوری محاسبات ذهنی راه ابریشم، با حضور در مسابقات جهانی محاسبات ذهنی و ریاضی ۲۰۲۶ در شهر آنتالیای ترکیه، موفق به کسب یک عنوان قهرمان قهرمانان، پنج مقام اول، چهار مقام دوم و یک مقام سوم جهانی شدند.

این دوره از مسابقات با حضور ۶۱۱ دانش‌آموز از ۲۸ کشور جهان در سه سطح آموزشی مقدماتی، متوسط و پیشرفته برگزار شد و نمایندگان ایران در رقابت با شرکت‌کنندگان سایر کشورها، توانمندی و مهارت‌های ذهنی خود را به نمایش گذاشتند؛ که ایران در این رقابت‌ها مقام اول جهان را کسب کرد.

از مجموع نمایندگان اعزامی ایران، ۱۱ دانش‌آموز از استان فارس در این رقابت‌ها حضور داشتند که ۱۰ نفر از آنان از آموزش و پرورش ناحیه یک شیراز به سرپرستی خانم صدیقه کرانی بودند. تمامی این دانش‌آموزان موفق به کسب عناوین برتر جهانی شدند و افتخاری ارزشمند برای کشور و استان فارس رقم زدند.

قهرمان (Champion) : الیانا یوسفی

مقام اول جهانی : اسما سادات دهقانی ، محمد رستگاری ، محمدحسین عفیفی ، آرتین شیخ‌نژاد ، آیهان یوسفی

مقام دوم جهانی : ثنا سادات دهقانی ، لنا بیدکی ، وستا بیدکی ، امیر حسنی

مقام سوم جهانی : حسین مرجانی

در استان فارس، مسابقات محاسبات ذهنی ابتدا در سطح نواحی آموزش و پرورش و سپس در سطح استان، با مشارکت پژوهش‌سرای دانش‌آموزی جابربن‌حیان برگزار می‌شود.

برگزیدگان این مراحل، به رقابت‌های کشوری راه می‌یابند و در رویداد‌های ملی SiCup و R۲Cup توانمندی‌های خود را در سطحی گسترده‌تر محک می‌زنند.

دانش‌آموزان برتر پس از کسب عناوین کشوری، فرصت حضور در رقابت‌های جهانی را به دست می‌آورند.



