معاون وزیر امور خارجه و مهاجران یمن، گفت: رفتار‌های مضحک سفارت آمریکا در ریاض نشان می‌دهد عربستان در جنگ علیه ملت یمن تا چه شکست خورده است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خبرگزاری یمن (سبأ)، عبدالواحد ابوراس، معاون وزیر امور خارجه و مهاجران یمن، گفت: رفتار‌های مضحک سفارت آمریکا در ریاض نشان می‌دهد عربستان در جنگ رسانه‌ای و تبلیغاتی خود علیه ملت یمن تا چه اندازه شکست خورده است.

او در گفت‌و‌گو با سبأ اظهار کرد: وقتی گرداننده اصلی، یعنی آمریکا، در بخشی از ماجرا خودش را نشان می‌دهد، یعنی ابزارهایش در اجرای نقشه‌هایش ناکام مانده‌اند.

ابوراس افزود: ملت یمن آمریکا را دشمن می‌دانند و شب‌و‌روز شعار «مرگ بر آمریکا» سر می‌دهند؛ بنابراین این افراد نباید خودشان را خسته کنند.

معاون وزیر امور خارجه یمن در پایان گفت یمنی‌ها با تکیه بر فرهنگ اصیل و شناختی که از دشمن خود دارند، این ضرب‌المثل را نسل‌به‌نسل به ارث می‌برند: یهودی هیچ‌وقت خیرخواه مسلمان نبوده است.