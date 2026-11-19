سردار رستمعلی رفیعی آتانی، فرمانده سپاه استان قزوین، در نشست با خبرنگاران، از برنامه‌های متنوع هفته بسیج در استان خبر داد؛ برنامه‌هایی که از طرح‌های «جهاد نهال و دانش» تا تکریم خانواده‌های شهدا و حضور در محله‌ها را در بر می‌گیرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز قزوین، در نشست با خبرنگاران، سردار رستمعلی رفیعی آتانی، فرمانده سپاه استان، محورهای اصلی برنامه‌های هفته بسیج را تشریح کرد.

فرمانده سپاه استان با اشاره به رویکرد جدید بسیج، از طرح «حکمرانی محله‌محور» سخن گفت و بر ضرورت حضور فعال در قلب محله‌ها برای حل مسائل مردمی تأکید کرد.

وی همچنین با تبیین طرح‌های «جهاد نهال» با آغاز اجرای طرح کاشت نهال امید با سهم چهار میلیون نهال و بذر در استان و «جهاد دانش»، بر اهمیت پیوند میان توان علمی جوانان و فعالیت‌های بسیجی در مسیر توسعه استان تأکید نمود.

در ادامه برنامه‌های اعلام شده، وی به بخش‌های معنوی و اجتماعی این هفته اشاره کرد و گفت: در این مناسبت، علاوه بر برگزاری سخنرانی‌ها در پیش از خطبه‌های نماز جمع و دیدار با ائمه جمعه، حضور گسترده فرماندهان و انجام برنامه‌های تکریمی از جمله دیدار با خانواده‌های گرامی شهدا در دستور کار قرار دارد.









