بر اساس دستور وزارت کشاورزی فرانسه، سطح ریسک مرتبط با آنفلوانزای پرندگان از روز جمعه در سراسر خاک اصلی فرانسه از «متوسط» به «بالا» افزایش خواهد یافت.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه اینترنتی خبرگزاری آناتولی، بر اساس دستور وزارت کشاورزی فرانسه که امروز پنجشنبه در روزنامه رسمی دولت منتشر شد، سطح ریسک مرتبط با آنفلوانزای پرندگان از روز جمعه در سراسر خاک اصلی فرانسه از «متوسط» به «بالا» افزایش خواهد یافت.

این وزارتخانه دلیل این تصمیم را افزایش شمار موارد ابتلا در میان پرندگان وحشی در چند کشور همسایه و گردش ویروس در امتداد کوریدور‌های مهاجرتی که از فرانسه می‌گذرند، عنوان کرده است. در خاک فرانسه نیز موارد ابتلا در میان پرندگان وحشی و مرغداری‌های محلی تایید شده است.

ارتقا به سطح «بالا» که بیشترین سطح از سه سطح پیش بینی شده در قوانین است، اقدامات نظارتی و پیشگیرانه با هدف محدود کردن انتشار ویروس به طیور خانگی را تشدید می‌کند.

به گزارش «فرانس انفو»، پس از همه گیری دامی (اپیزوتی) زمستان ۲۰۲۶-۲۰۲۵، سطح ریسک در اوایل ژوئن به «ناچیز» کاهش یافته بود. این رسانه یادآور شد چندین کانون بیماری، به ویژه در مرغداری‌های محلی در دو استان ژیروند و سِن - ماریتیم، گزارش شده است و از پاییز ۲۰۲۳ تاکنون، واکسیناسیون در واحد‌های پرورش اردک با بیش از ۲۵۰ قطعه اجباری است.