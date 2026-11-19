استاندار خوزستان در دیدار با معاون اجرایی رئیس‌جمهور و سرپرست نهاد ریاست‌جمهوری، موضوع انتقال حساب‌های بانکی شرکت‌ها و صنایع مستقر در استان به شبکه بانکی خوزستان را پیگیری کرد.

پیگیری انتقال حساب‌های بانکی شرکت‌ها و صنایع مستقر در استان به شبکه بانکی خوزستان

پیگیری انتقال حساب‌های بانکی شرکت‌ها و صنایع مستقر در استان به شبکه بانکی خوزستان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دکتر سیدمحمدرضا موالی‌زاده در دیدار با دکتر محمدجعفر قائم‌پناه که در نهاد ریاست‌جمهوری برگزار شد، با اشاره به اهمیت بازگشت منابع مالی صنایع به محل فعالیت و تولید آنها، خواستار تسریع در انتقال حساب‌های بانکی این شرکت‌ها به استان شد.

در این دیدار، قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس جمهور نیز ضمن پیگیری موضوع، بر ضرورت تسریع در تحقق این مطالبه تأکید کرد.

انتقال حساب‌های بانکی صنایع به خوزستان از مطالبات اقتصادی استان در سال‌های اخیر بوده است. با وجود استقرار بخش مهمی از صنایع بزرگ کشور در خوزستان، بخشی از گردش مالی این شرکت‌ها همچنان در خارج از استان متمرکز است.

انتقال این حساب‌ها می‌تواند با افزایش منابع در اختیار شبکه بانکی استان، ظرفیت تسهیلات‌دهی بانک‌ها را برای حمایت از سرمایه‌گذاری، تولید و کسب‌وکار‌های محلی تقویت کند.