تیم والیبال فولاد سیرجان ایرانیان در سومین دیدار خود از رقابت‌های لیگ والیبال مردان آسیای مرکزی ۲۰۲۶، با نمایشی یکدست و کم‌نقص موفق شد ژتیسو قزاقستان را با نتیجه ۳ بر صفر شکست دهد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کرمان ، شاگردان بهروز عطایی از همان ابتدای مسابقه نبض بازی را در اختیار گرفتند و با عملکردی قدرتمند در دریافت، دفاع و حمله، اجازه ندادند نماینده قزاقستان فرصت بازگشت به مسابقه را پیدا کند.

فولادی‌ها در سه ست متوالی با نتایج ۲۵ بر ۱۵، ۲۵ بر ۱۷ و ۲۵ بر ۱۰ به برتری رسیدند تا با ثبت یک پیروزی ارزشمند، گام مهمی در مسیر صعود از مرحله مقدماتی این رقابت‌ها بردارند.