به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، آیت الله محمدرضا ناصری در پیامی درگذشت برادر معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار یزد را تسلیت گفت. در پیام آیت الله ناصری آمده است:

بسم الله الرحمان الرحیم

انا لله و انا الیه راجعون

جناب آقای اسماعیل دهستانی

معاون محترم سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری یزد

سلامٌ علیکم

خبر درگذشت برادر گرامیتان، مرحوم مغفور رضا دهستانی، موجب تأثر و تألم فراوان گردید. این ضایعهٔ جانکاه را به جنابعالی، خانوادهٔ محترم و سایر بازماندگان، صمیمانه تسلیت و تعزیت عرض می‌کنم.

بی‌شک فقدان یک برادر، زخمی است که مرهم زمان به‌سختی بر آن می‌نشیند؛ اما تسلی دل‌های مؤمن، یاد خداوند رحمان و ایمان به وعدهٔ صادق اوست که فرمود: «کُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ» و «إِنَّمَا یُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَیْرِ حِسَابٍ».

از درگاه خداوند متعال، برای آن مرحوم، غفران و رضوان الهی و هم‌نشینی با اولیای مقربش را مسئلت دارم و برای جنابعالی و خانوادهٔ محترم، صبر جمیل، شکیبایی و اجر جزیل خواهانم.

محمدرضا ناصری

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه یزد