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آیت الله محمدرضا ناصری در پیامی درگذشت برادر معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار یزد را تسلیت گفت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، آیت الله محمدرضا ناصری در پیامی درگذشت برادر معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار یزد را تسلیت گفت. در پیام آیت الله ناصری آمده است:
بسم الله الرحمان الرحیم
انا لله و انا الیه راجعون
جناب آقای اسماعیل دهستانی
معاون محترم سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری یزد
سلامٌ علیکم
خبر درگذشت برادر گرامیتان، مرحوم مغفور رضا دهستانی، موجب تأثر و تألم فراوان گردید. این ضایعهٔ جانکاه را به جنابعالی، خانوادهٔ محترم و سایر بازماندگان، صمیمانه تسلیت و تعزیت عرض میکنم.
بیشک فقدان یک برادر، زخمی است که مرهم زمان بهسختی بر آن مینشیند؛ اما تسلی دلهای مؤمن، یاد خداوند رحمان و ایمان به وعدهٔ صادق اوست که فرمود: «کُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ» و «إِنَّمَا یُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَیْرِ حِسَابٍ».
از درگاه خداوند متعال، برای آن مرحوم، غفران و رضوان الهی و همنشینی با اولیای مقربش را مسئلت دارم و برای جنابعالی و خانوادهٔ محترم، صبر جمیل، شکیبایی و اجر جزیل خواهانم.
محمدرضا ناصری
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه یزد