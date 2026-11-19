به دنبال شیوع بیماری نیوکاسل در مرغداری‌های منطقه‌ای در سوئد، شمار زیادی از مرغ‌ها در جنوب غربی کشور معدوم شدند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از تارنمای نشریه فرانسوی «لوفیگارو»، مقامات بهداشتی سوئد حمل مرغ در یکی از مناطق استان «هالاند» را به دلیل شیوع بیماری ممنوع اعلام کردند. این بیماری که در بین طیور بسیار مسری است، می‌تواند باعث اختلالات عصبی و کاهش تولید تخم مرغ شود.

بر اساس این گزارش، رسانه‌های محلی روز سه شنبه اعلام کردند پس از تشخیص شیوع بیماری نیوکاسل در یک واحد تولید تخم مرغ در جنوب کشور، نزدیک به ۲۰۰ هزار قطعه مرغ معدوم شدند.

مقامات بهداشتی سوئد در تارنمای خود اعلام کردند در استان هالاند، واقع در جنوب غربی کشور، شیوع نیوکاسل اعلام شده و محدوده‌ای برای آن تعریف شده است تا مرغ‌ها به بیرون از آن حمل نشوند.

اسکار اولسون، مدیر عامل شرکت واستکوستاگ (Västkustägg)، تولید کننده تخم مرغ، پس از معدوم سازی مرغ‌های این مرغداری، در گفت و گویی رادیویی، گفت: «بسیار دشوار بود. هم غم انگیز و هم مضطرب کننده بود. البته رفع این مشکل چند روز طول خواهد کشید، اما باید به آینده نگاه کنیم، تیم‌ها را گرد هم آوریم، پاکسازی کنیم و صرفا هدف خود را بازگشت به حالت عادی قرار دهیم».

به گفته سازمان جهانی بهداشت حیوانات، بیماری نیوکاسل، یک بیماری تنفسی بسیار مسری است که هیچ خطری برای انسان ندارد، اما می‌تواند باعث اختلالات عصبی در طیور، کاهش تولید تخم مرغ و افزایش مرگ و میر آن‌ها شود.