در نشست شورای برنامه‌ریزی مازندران، با حضور وزیر تعاون، کار، رفاه اجتماعی و سایر مقامات اجرایی، مجموعه‌ای از راهبردها و مصوبات کلیدی برای ارتقای سطح رفاه، توسعه زیرساخت‌ها و بهبود خدمات درمانی استان تصویب شد.

ترسیم مسیر توسعه از طریق محله‌محوری، توسعه درمانی و حمایت از معیشت

ترسیم مسیر توسعه از طریق محله‌محوری، توسعه درمانی و حمایت از معیشت

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران،وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در شورای برنامه ریزی مازندران گفت: دولت چهاردهم راهبرد‌هایی دارد که یکی از آنها رفع معضلات اجتماعی با عنوان محله محور است

احمد میدری افزود: اختیارات به استانداران برای توسعه همه جانبه استان از دیگر راهبرد‌های دولت چهاردهم است.

وی تصریح کرد: یازده ملک سازمان تامین اجتماعی در سطح مازندران وجود دارد که با اختیار استاندار مازندران می‌تواند در زمینه تکمیل طرح‌های درمانی استان استفاده کند

وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی گفت: تجهیزات آنژیو گرافی بیمارستان ولیعصر قائمشهر خریداری شده و بزودی نصب می‌شود.

وی افزود: تجهیز حوزه گردشگری و هتلداری فنی و حرفه‌ای ساری جزو مصوبات هست که بزودی انجام خواهد گرفت.

میدری افزود: بیمه تکمیلی بازنشستگان تامین اجتماعی از اول آذرماه اجرایی خواهد شد و سهم سازمان تامین اجتماعی از ۳۰ به ۳۵ درصد افزایش خواهد گرفت.

وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خاطر نشان کرد: برای رضایت بازنشستگان ۳۰ همت به شرکت بیمه طرف قرارداد پرداخت شده است.

استاندار مازندران در این نشست گفت: حدود ۷۵ درصد معضل زباله استان برطرف شد و هم اکنون زباله به یک فرصت در سطح استان تبدیل شده است.

یونسی رستمی افزود: در حوزه تامین آب شرب استان راه اندازی چند سد در دستور کار قرار دارد.

وی تصریح کرد: بررسی راه اندازی بیمارستان تأمین اجتماعی در بابل و تجهیز مراکز درمانی استان از جمله مصوبات سفر وزیر تعاون به مازندران است.

رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور در این نشست گفت:طرح دشمن با عنوان خاورمیانه بزرگ با مقاومت و بصیرت و ایثارگری‌های مردم با شکست مواجه شده است

موسوی افزود: امروز نقطه قوت ما ایستادگی و تاب آوری و جانفشانی مردم است در یک سال و نیم گذشته هفت هزار و پانصد نفر شهید تقدیم به نظام اسلامی کرده‌ایم.

وی تصریح کرد: ارائه خدمات بروز به خانواده ایثارگران و جانبازان در دستور کار بنیاد شهید و امور ایثارگران قرار دارد

کهنسال مدیرکل بنیاد شهید استان در شورای برنامه ریزی استان گفت: برای ساماندهی گلزار شهدای استان نیازمند به ۱۳۷ میلیارد تومان اعتبار است

فرمانده سپاه کربلای مازندران افزود: از سال گذشته قرارگاه محله محور در استان با هدف ظرفیت‌های محل برای رفع مشکلات خود محله راه اندازی شده است

فاطمی رئیس مجمع نمایندگان مازندران گفت: انتظار می‌رود مراکز درمانی تأمین اجتماعی استان با مدرن‌ترین تجهیزات برای خدمات رسانی به بیمه شدگان تحت پوشش بروز رسانی شود

بابایی کارنامی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در این نشست گفت: در حوزه کالا برگ کار‌های بزرگی انجام شده، اما یک سری مشکلاتی وجود دارد که باید برطرف شود

وی افزود: انتظار می‌رود مصوبات بازدید سفر وزیر تعاون در استان هر چه زودتر به مرحله اجرا برسد.