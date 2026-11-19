رئیس سازمان توسعه و نوسازی معدن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) گفت: امسال ۱۰۰ محدوده معدنی در استان‌ها به صورت مزایده‌ای به بخش خصوصی واگذار شد تا این معادن فعال شوند.

محمدمسعود سمیعی نژاد در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما افزود: بر اساس برنامه هفتم پیشرفت، حضور ۱۰۰ درصدی بخش خصوصی و تعاونی در محدود‌های دولتی برای سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) تکلیف شده است.

وی با بیان اینکه ما به سه جهت محدوده‌ها را سیاستگذاری کردیم اضافه کرد: امسال ۱۰۰ محدوده‌ی معدنی زیر چتر ایمیدرو به صورت مزایده‌ای در استان‌ها به بخش خصوصی واگذار کردیم تا این معادن فعال شوند.

سمیعی نژاد همچنین به موضوع پروانه‌های اکتشافی اشاره کرد و گفت: هنوز ذخایر پروانه‌های اکتشافی کاملا مشخص نشده است؛ اما بر اساس نقشه‌های زمین شناسی، وجود ماده معدنی در آنها شناسایی شده، که از ابتدای امسال تاکنون بیش از ۱۲ بسته معدنی را به صورت مزایده‌ای به بخش خصوصی واگذار کرده‌ایم.

رئیس سازمان توسعه و نوسازی معدن و صنایع معدنی ایران افزود: مسئله بعدی، بر اساس بند" ت " ماده ۳۵ قانون رفع موانع تولید از اصل ۴۴ به صورت استخراج فروش که آن هم سیاستگذاری کردیم، واگذاری چندین معدن مس، طلا و دیگر معادن به صورت مزایده ایی به بخش خصوصی در حال انجام است.