سه مدرسه تک‌کلاسه خیرساز در روستاهای قره‌آغاج‌لو، ینگی‌کند و قره‌قانلو در بخش کم‌برخوردار کاغذکنان آذربایجان شرقی به همراه زمین چمن مصنوعی مدرسه امام خمینی (ره) آقکند، با مجموع اعتبار ۱۲ میلیارد تومان به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ، سه مدرسه تک‌کلاسه خیرساز در روستا‌های قره‌آغاج‌لو ، ینگی‌کند و قره‌قانلو در بخش کم‌برخوردار کاغذکنان به بهره‌برداری رسید.

دو مدرسه از این مدارس توسط خیر نیک اندیش خانم مهرانگیز حسینی در احسان پدر و مادرشان احداث و وقف شده است و یک مدرسه نیز توسط خیر مدرسه‌ساز عبدالامام کعبی ساخته شده است.مجموع اعتبار هزینه‌ شده برای این سه مدرسه ۹ میلیارد تومان است.

همچنین در جریان این برنامه زمین چمن مصنوعی مدرسه امام خمینی (ره) در شهر آقکند نیز افتتاح شد. اعتبار این طرح ۳ میلیارد تومان است که از محل مشارکت‌های مردمی، شهرداری آقکند و اعتبارات آموزش و پرورش تامین شده است.

با احتساب این طرح ها مجموع اعتبارات هزینه‌ شده برای افتتاح‌های یاد شده به ۱۲ میلیارد تومان رسیده است.