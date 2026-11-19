رئیس فدراسیون فوتبال در پیامی، انتخاب شایسته مرضیه جعفری و و علیرضا بیرانوند به عنوان سرمربی برتر سال بانوان و مرد سال آسیا را تبریک گفت.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مهدی تاج، رئیس فدراسیون پس از برگزاری مراسم جشن بهترین‌های کنفدراسیون فوتبال آسیا ضمن تقدیر ویژه از تلاش‌های حسین طیبی و سعید احمدعباسی و آرزوی تداوم افتخارات و درخشش آنها دو پیام به شرح ذیل صادر کرد:

به نام خداوند بخشنده مهربان سرکار خانم مرضیه جعفری

سرمربی شایسته و پرافتخار فوتبال بانوان ایران

انتخاب دوباره جنابعالی به عنوان «سرمربی برتر بانوان آسیا» مایه افتخار و مباهات جامعه فوتبال کشور است. این موفقیت ارزشمند که برای دومین بار نصیب شما می‌شود، گواهی روشن بر دانش فنی بالا، توانمندی حرفه‌ای، رهبری توانمند و تلاش بی‌وقفه شما در عرصه فوتبال بانوان آسیاست.

بی‌شک درخشش شما در عرصه مربیگری، ثمره سال‌ها تجربه، پشتکار و تعهد به رشد و تعالی فوتبال بانوان ایران است. شما با هدایت هوشمندانه و پرورش استعداد‌های جوان، نام ایران را در فوتبال بانوان آسیا طنین‌انداز کرده و الگویی شایسته برای نسل‌های آینده ورزشکاران و مربیان کشور شده‌اید.

اینجانب این افتخار غرورآفرین را به شما، خانواده محترم‌تان، بازیکنان و همکاران تیم، و تمامی فعالان فوتبال بانوان کشور تبریک و تهنیت عرض می‌کنم. امیدوارم با توکل بر خداوند متعال، در ادامه مسیر پرافتخار خود همچنان پرچم‌دار افتخارات ایران عزیز در میادین آسیایی و بین‌المللی باشید.

توفیق روزافزون شما را از درگاه خداوند متعال مسئلت دارم.

مهدی تاج

رئیس فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران

آقای علیرضا بیرانوند

دروازه‌بان شایسته، غیور و خاطره‌ساز فوتبال ایران درخشش غرورآفرین شما و انتخاب شایسته‌تان به عنوان «مرد سال فوتبال آسیا» مایه افتخار و مباهات جامعه فوتبال ایران‌زمین است. این موفقیت ارزشمند، ماحصل توکل همیشگی شما به ذات اقدس الهی، دعای خیر پدر و مادر، تلاش بی‌وقفه، پشتکار ستودنی، انضباط حرفه‌ای و عملکرد کم‌نظیرتان در میادین ملی و باشگاهی و تحت هدایت مربیان دلسوز فوتبال کشور بوده است. بی‌شک ایستادن بر بلندای افتخار فوتبال قاره کهن، ثمره سال‌ها رنج، مجاهدت و فداکاری شماست و نشانه‌ای روشن و مهر تایید چند باره بر ظرفیت والای فوتبال ایران به شمار می‌رود. شما با عملکرد مطمئن، روحیه جنگنده و فداکارانه خود، بار دیگر نام ایران را در آسیا و جهان طنین‌انداز کردید و دل میلیون‌ها هموطن را سرشار از شادی و غرور ساختید. این افتخار بزرگ را صمیمانه به شما، خانواده محترم‌تان و جامعه فوتبال کشور تبریک و تهنیت عرض می‌کنم. امیدوارم با توکل بر خداوند متعال، در ادامه مسیر حرفه‌ای خود همچنان پرچم‌دار افتخارات ملی باشید و با تداوم درخشش‌های، دل مردم را شاد کنید. توفیق روزافزون، تندرستی و سربلندی مستمر شما را از درگاه خداوند متعال مسئلت دارم.

مهدی تاج

رئیس فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران