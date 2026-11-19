به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی و به یاد کودکان مظلوم شهید مدرسه شجره طیبه میناب، جشنواره پرواز بادبادک‌ها در محل کتابخانه مرکزی همدان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان همدان گفت: این برنامه با شعار «با کتاب، گفت‌و‌گو را آغاز کنیم»، با شرکت حدود سه هزار نفر از کودکان و خانواده‌هایشان برگزار شد.

کریمی افزود: شرکت‌کنندگان با به پرواز درآوردن بادبادک‌های خود، روزی شاد و خاطره‌انگیز را تجربه کردند.

او همچنین از به پرواز درآمدن بزرگ‌ترین بادبادک ثبت‌شده در کتاب رکورد‌های گینس در این مراسم خبر داد که به پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران مزین شده بود.