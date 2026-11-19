عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: با توجه به آب بر بودن صنعت فولاد و برخی صنایع پایین دستی، برای دسترسی سریع و آسان به آب مورد نیاز خطوط تولید باید این صنایع به سواحل مکران انتقال یابند.

آقای علی آقامحمدی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صداوسیما با اشاره به اینکه تولید فولاد کشور در مقایسه با سایر فلزات از ورق تا آلیاژ‌های مختلف از رشد مناسبی برخوردار است افزود: با مزیت دار بودن تولید فولاد در کشور، توانسته‌ایم تاب آوری مناسبی را در مواجهه با آسیب‌های وارد شده به واحد‌های تولیدی، بدست بیاوریم.

به گفته عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، در افق آینده فولاد باید به سوی تولید فولاد سبز برویم اگر با روند کنونی پیش برویم عوارض‌هایی بر صادرات فولاد ایجاد خواهد شد که مشکلاتی را در این صنعت بوجود می‌آورد لذا باید تولید فولاد سبز که هرمزگان یکی از آن واحد‌های تولید است، توسعه یابد.

آقامحمدی با اشاره به اینکه صنایع فولادی، صنعتی آب بر است و باید به نقاطی از کشور منتقل شوند که دسترسی به آب، سریع و آسان باشد، افزود: یکی از نقاط مناسب برای انتقال مکان تولید فولاد، سواحل مکران است که دسترسی به آب بسیار راحت است همچنین برخی از صنایع پایین دستی هم باید به این منطقه انتقال پیدا کنند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اضافه کرد: سبک سازی تولید فولاد، مقوله دیگری است، زیرا در صنعت ساختمان سازی، رقیب شرکت‌های فولاد، سیمانی‌ها هستند، شرکت‌های تولید سیمان برای سبک سازی سازه ساختمان‌ها به تجربه‌های جدیدی دست یافته‌اند و شرکت‌های فولادی هم باید در این مسیر حرکت کنند.