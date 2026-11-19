فرمانده سپاه ناحیه حضرت عبدالعظیم (ع) ری از برنامه‌ریزی بیش از ۷۰۰ عنوان فعالیت متنوع در هفته بسیج با شعار «بسیج، جان‌فدای ایران، امید مستضعفان» خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ علی‌اکبر جهانی‌نژاد، فرمانده سپاه ناحیه حضرت عبدالعظیم (ع) شهرستان ری، در نشست خبری خود از برنامه‌های گسترده این هفته گفت: ناحیه حضرت عبدالعظیم (ع) با برخورداری از ۷۲۱ رده مقاومت، بزرگ‌ترین ناحیه سپاه استان تهران است که امسال با تشکیل ستاد برگزاری، ۷۰۰ برنامه متنوع را برای گرامیداشت هفته بسیج پیش‌بینی کرده است.

وی با اشاره به آغاز برنامه‌های رسمی از ۲۹ آبان تا ۵ آذر افزود: از جمله برنامه‌های مهم این هفته می‌توان به مراسم تجدیدمیثاق با آرمان‌های امام خمینی (ره)، اجرای برنامه «میقات صالحین» در نماز جمعه حرم مطهر، برگزاری اردو‌های جهادی و طرح‌های محرومیت‌زدایی اشاره کرد.

جهانی‌نژاد همچنین از اجرای طرح «نهال امید» با هدف یادبود شهدا و طرح فرهنگی «همکلاسی سلام» جهت ترویج فرهنگ کمک به نیازمندان در میان دانش‌آموزان خبر داد.