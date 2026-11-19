به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ سردار حسینی با اشاره به اجرای هزار و شصت و چهار برنامه اصلی و جانبی در هفته بسیج، اظهار کرد: اجرای برنامه‌های متنوع محرومیت‌زدایی، آزادسازی زندانیان جرائم غیرعمد، کمک‌های مؤمنانه، خدمات پزشکی و برگزاری مسابقات بومی و عشایری؛ از جمله برنامه‌های شاخص هفته بسیج در استان است که با مشارکت پرشور مردم، اجرایی خواهد شد.