تیم ملی فوتبال انتخاب علیرضا بیرانوند، دروازه‌بان تیم ملی فوتبال ایران، به عنوان بهترین بازیکن سال فوتبال آسیا، را افتخاری بزرگ و ارزشمند برای فوتبال کشور دانست.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما،این موفقیت تاریخی که علیرضا بیرانوند را به پنجمین بازیکن ایرانی صاحب این عنوان معتبر تبدیل کرد، حاصل سال‌ها تلاش، پشتکار، تعهد و حضور در بالاترین سطح فوتبال ملی و باشگاهی است.

ما اعضای تیم ملی فوتبال ایران، این افتخار بزرگ را صمیمانه به علیرضا بیرانوند، هم‌تیمی عزیزمان، تبریک می‌گوییم و خوشحالیم که یکی از ملی‌پوشان ایران توانسته است نام کشورمان را در بالاترین سطح افتخارات فردی فوتبال آسیا مطرح کند.

این دستاورد، علاوه بر ارزش فردی آن، افتخاری برای تیم ملی و نشانه‌ای از توانمندی بازیکنان ایرانی در عرصه فوتبال قاره آسیاست.

همچنین انتخاب شایسته مرضیه جعفری به عنوان بهترین مربی فوتبال زنان آسیا برای دومین سال پیاپی را تبریک می‌گوییم؛ موفقیتی ارزشمند که جایگاه مربیان ایرانی و ظرفیت‌های فوتبال زنان کشورمان را بار دیگر به نمایش گذاشت.

برای علیرضا بیرانوند و مرضیه جعفری آرزوی سلامتی و موفقیت‌های روزافزون داریم.

اعضای تیم ملی فوتبال ایران