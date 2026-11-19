رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور در سفر به مازندران، از مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای شهرستان قائم‌شهر بازدید و بر تجهیز کارگاه‌ها و توسعه زیرساخت‌های مهارتی این شهرستان تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران،فاطمه منصوری معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، در جریان بازدید از مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای قائم‌شهر که با همراهی علی کشوری و عمران عباسی (نمایندگان مردم شهرستان‌های قائم‌شهر، سوادکوه، سوادکوه شمالی، سیمرغ و جویبار در مجلس شورای اسلامی)، قربانی فرماندار ومهر دل مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای مازندران انجام شد، با تمجید از فرهنگ و توسعه‌یافتگی مردمان این خطه گفت: قائم‌شهر در حوزه خدمت‌رسانی و خلق ارزش برای مردم پیش‌قدم است و این شهرستان جزو اولویت‌های اصلی سازمان در تخصیص اعتبارات و ارتقای تجهیزات خواهد بود.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور با اشاره به اهمیت واگذاری فضا‌ها و امکانات مقفول‌مانده به آموزشگاه‌های آزاد افزود: یکی از تأکیدات ما به مدیران کل، بهره‌گیری از ظرفیت بخش خصوصی و واگذاری فضا‌های دولتی برای ارتقای کیفیت آموزش‌هاست و در این زمینه از هیچ کمکی دریغ نخواهیم کرد.

فاطمه منصوری همچنین با اشاره به ظرفیت‌های قانونی اعتبارات مالیات بر ارزش افزوده در حوزه ورزش و جوانان تصریح کرد: با توجه به وجود نخستین مرکز آموزش تخصصی در حوزه ورزش در این مرکز، تلاش می‌کنیم از این ظرفیت برای توسعه و تجهیز زیرساخت‌های ورزشی و آموزشی بهره‌مند شویم و قول مساعد می‌دهیم که پروژه سالن و زمین ورزشی این مرکز با سرعت بیشتری به مرحله بهره‌برداری برسد.