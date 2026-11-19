به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مراسم گرامیداشت چهارمین سالگرد برگزاری آیین بزرگداشت سفر تاریخی رهبر شهید به شهرستان تفرش، با حضور مردم و مسئولان در مصلی ولایت تفرش برگزار شد.

در این مراسم، فرماندار تفرش ضمن خیرمقدم به حاضران، با اشاره به اهمیت سفر تاریخی رهبر شهید به شهرستان، این رویداد را فرصتی ارزشمند برای تجدید خاطره با حضور و رهنمود‌های ایشان دانست و به بیان نکاتی درباره جایگاه و ویژگی‌های شخصیتی رهبر شهید پرداخت.

در ادامه، حجت‌الاسلام والمسلمین رضوی همدانی از اساتید حوزه علمیه قم، در سخنانی به تشریح ابعاد و اهمیت سفر رهبر شهید به تفرش در سال ۱۳۷۹ پرداخت و با یادآوری خاطرات آن سفر، بر ضرورت زنده نگه‌داشتن یاد و پیام‌های این رویداد تاریخی تأکید کرد.

این مراسم در راستای پاسداشت یاد و خاطره سفر تاریخی رهبر شهید به شهرستان تفرش و با هدف بازخوانی ابعاد و اهمیت این رویداد برگزار شد.