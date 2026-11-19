همکاری و هم‌افزایی صداوسیمای البرز و نمایندگی آستان قدس رضوی در استان با هدف معرفی ظرفیت‌های خادمیاری و توسعه خدمات فرهنگی و اجتماعی به مردم تقویت می‌شود.

هم‌افزایی صدا و سیما و آستان قدس رضوی برای خدمت به مردم البرز

هم‌افزایی صدا و سیما و آستان قدس رضوی برای خدمت به مردم البرز

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز البرز ، مدیر کانون خدمات رضوی استان در دیدار با مدیرکل و معاونان صداوسیمای البرز، با قدردانی از تلاش رسانه استانی در پوشش برنامه‌ها و فعالیت‌های آستان قدس رضوی گفت: تعامل و همکاری میان صداوسیمای البرز و نمایندگی آستان قدس رضوی در استان، ظرفیتی ارزشمند و در مقایسه با بسیاری از استان‌ها کم‌نظیر است.

مصطفایی با اشاره به ظرفیت گسترده شبکه خادمیاران رضوی در البرز افزود: بیش از پنج هزار خادمیار در قالب ۲۰ کانون تخصصی در استان فعالیت می‌کنند و در حوزه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی و خدمت‌رسانی به مردم مشارکت دارند.

وی همچنین از علاقه‌مندان به فعالیت در این مجموعه دعوت کرد برای عضویت و آشنایی با ظرفیت‌های خادمیاری، به دفتر نمایندگی آستان قدس رضوی در مرکز استان یا مراکز شهرستان‌ها مراجعه کنند.

در ادامه این دیدار، کریمی‌زارچی، مدیرکل صداوسیمای مرکز البرز، با تأکید بر استمرار همکاری‌های رسانه‌ای با نمایندگی آستان قدس رضوی اظهار داشت: تاکنون فعالیت‌ها و اقدامات کانون خادمیاران رضوی در بخش‌های مختلف سیما، صدا و خبر رسانه استانی بازتاب داده شده و این همکاری با هدف معرفی بهتر خدمات و افزایش مشارکت مردمی ادامه خواهد یافت.

وی افزود: در نظر داریم با تشکیل کارگروهی مشترک، زمینه برنامه‌ریزی منسجم‌تر و توسعه همکاری‌ها را فراهم کنیم تا ظرفیت‌های خادمیاران رضوی بیش از گذشته در خدمت نیازهای فرهنگی و اجتماعی مردم استان قرار گیرد.

در پایان این دیدار، ضمن قدردانی از تلاش کارکنان صداوسیمای البرز در انعکاس مراسم و مناسبت‌های مذهبی، کریمی‌زارچی، مدیرکل این مرکز، به‌عنوان عضو خادمیار رضوی و هیئت اندیشه‌ورز استان معرفی شد.