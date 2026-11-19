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به مناسبت روز ملی چوگان، مسابقه نمادین چوگان با حضور دو تیم منتخب اصفهان و اسنوا در میدان نقش جهان اصفهان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ در این رویداد که با هدف، گرامیداشت چوگان ایرانی و معرفی این میراث ناملموس با حضور مسئولان، ورزشکاران و علاقهمندان به میراث فرهنگی همراه بود، دو تیم منتخب اصفهان و اسنوا در این مسابقه به میدان رفتند.
میدان نقش جهان قدیمیترین ورزشگاه استاندارد جهان شناخته میشود.
دو دروازه سنگی چوگان در شمال و جنوب میدان، نشانه تاریخی این ورزشاند.
چوگان ایرانی در فهرست میراث ناملموس بشریت ثبت شده است.
برگزارکنندگان بر پیوند چوگان با شعر، نگارگری و فرهنگ ایرانی تأکید کردند.
۲۷ آبان روز ملی چوگان فرصتی برای یادآوری شکوه گذشته و تقویت چوگان امروز ایران است.