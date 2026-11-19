سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی از بررسی مشکلات واحد‌های تولیدی وابسته به سازمان تأمین اجتماعی و آسیب‌های اجتماعی مازندران در سفر اعضای این کمیسیون به استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران،سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی از بررسی مشکلات واحد‌های تولیدی وابسته به سازمان تأمین اجتماعی و آسیب‌های اجتماعی مازندران در سفر اعضای این کمیسیون به استان خبر داد.

فضل‌الله رنجبر گفت: اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس در سفر دو روزه به مازندران، ضمن دیدار با مسئولان و بازدید از چند واحد تولیدی، مسائل و مشکلات این مجموعه‌ها را بررسی کردند.

وی با اشاره به مشکلات شرکت چوب و کاغذ مازندران، دخانیات و دیگر واحد‌های تولیدی افزود: مسائل این مجموعه‌ها جمع‌بندی شده و در تهران، موضوع تأمین مالی، اجرای طرح‌های توسعه‌ای و رفع موانع پرداخت بدهی‌ها پیگیری خواهد شد.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس همچنین از بررسی آسیب‌های اجتماعی استان در نشست شورای اجتماعی مازندران با حضور استاندار خبر داد و گفت: برای رفع این مشکلات، پیگیری‌های لازم با همکاری نمایندگان استان و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دستور کار قرار دارد.