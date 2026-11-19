به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما آیین اختتامیه جایزه بین‌المللی داستان شش‌کلمه‌ای «میناب؛ ۱۶۸ داستان کوتاه ناتمام» در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اعلام شد .

برگزیدگان بخش خارجی این جشنواره عبارت بودند از :

سیده حجاب زهراء نقوی/ پاکستان

سعیده دریه‌یوا/ صربستان

کارینا دیمیتریونا کورزونووا/ بلاروس

هکتور آرماندو پرز/ نیکاراگوئه

فابیو زوچی/ ایتالیا

نبیه علی أحمد/ لبنان

لنکا دودارین/ صربستان

سومدا، ماری-آنژ/ بورکینافاسو

واما ماینا/ بورکینافاسو

ماریکو پاپا/ مالی

برگزیدگان بخش ایرانی این جشنواره نیز به این شرح اعلام شد :

محمد اسکندری

نرجس رستاخیز

ناهید باقری

پارسا نوروزی

ابوالفضل روشن افشار

فاطمه خوشنود

حدیث عرفاوی

علی هاشمی نیا

صغری عباسی

نجمه طهانی

ویژه برنامه های سی‌وچهارمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران با شعار «با کتاب گفت‌و‌گو کنیم» تا سی‌ام آبان (۱۴۰۵) در سراسر کشور برپاست.