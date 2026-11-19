آیین اختتامیه جشنواره هنری تربیتی «جهت» دانش آموزان بسیجی گیلان در رشت آیین اختتامیه جشنواره هنری تربیتی «جهت» دانش آموزان بسیجی گیلان در رشت آیین اختتامیه جشنواره هنری تربیتی «جهت» دانش آموزان بسیجی گیلان در رشت آیین اختتامیه جشنواره هنری تربیتی «جهت» دانش آموزان بسیجی گیلان در رشت آیین اختتامیه جشنواره هنری تربیتی «جهت» دانش آموزان بسیجی گیلان در رشت

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان؛ رئیس سازمان بسیج دانش آموزی گیلان امروز در آیین اختتامیه جشنواره هنری و تربیتی «جهت» که به همت سازمان بسیج دانش آموزی سپاه قدس گیلان برگزار شد، با بیان اینکه دانش آموزان گیلان سرشار از استعداد‌های ناب در حوزه‌های مختلف هستند، گفت: باید تعلیم و تربیت را به سمت استعداد‌های دانش آموزی ببریم.

محمدمهدی نیازمند با تاکید بر لزوم شناسایی و توانمندسازی استعداد‌های نسل جوان، افزود: امروز باید با جهت دهی استعداد‌ها در مسیر انقلاب و هویت و تمدن ایرانی - اسلامی، شاهد تولیدات فاخر دانش آموزی باشیم.

وی با اشاره به برگزاری جشنواره جهت با محور ۳ رویداد «مسطوره» (هویت میرزاکوچک جنگلی)، «به رسم سردار» (ویژه شهید حاج قاسم سلیمانی) و «سرمشق» (اردو‌های راهیان نور)، افزود: رهبر شهید عبارت «مسطوره» را برای میرزاکوچک به کار بردند و امروز شاهد تجلی روح حماسی میرزا و شهدای گیلان در مردم این استان هستیم.

رئیس سازمان بسیج دانش آموزی گیلان با تاکید بر عشق و ارادت دانش آموزان به قهرمانان ملی از جمله میرزاکوچک جنگلی و سردار سلیمانی، گفت: سالانه شاهد تولید آثار فاخر در حوزه فرهنگ ایثار و شهادت هستیم که به همت دانش آموزان شرکت کننده در اردو‌های راهیان نور خلق می‌شود و اثرگذاری بالایی دارد.

محمدمهدی نیازمند از تولید ۹۵۰ اثر در قالب ۳ رویداد در سال گذشته خبر داد و گفت: امروز از ۷۵ اثر برگزیده تجلیل خواهیم کرد و آماده حضور استعداد‌های برتر در جشنواره‌های هنری دیگر اقشار بسیج از جمله بسیج دانشجویی (ققنوس) و بسیج هنرمندان هستیم.

وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهید دانش آموز «امیرعلی چترعنبرین» که در جنگ ۱۲ روزه به شهادت رسید، اضافه کرد: هنر، بهترین ابزار برای انتقال پیام انقلاب اسلامی است.

فرمانده سپاه قدس گیلان، هم در این مراسم با بیان اینکه دانش آموزان از هم اکنون در حال ساختن آینده هستند، گفت: دانش آموزان خودشان تولیدکننده محتوا در فضای مجازی هستند و می‌توانند اثرگذاری بالایی داشته باشند.

سردار حمید دامغانی با اشاره به جنایت‌های آمریکا در جنگ رمضان به ویژه در به شهادت رساندن قائد امت و دانش آموزان مدرسه میناب، افزود: نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران، انتقام این شهدای مظلوم را از دشمن خواهند گرفت.

وی از قشر دانش آموز به عنوان آینده سازان کشور یاد کرد و گفت: دانش آموزان از هم اکنون در حال ساختن آینده هستند و با شرکت در چنین جشنواره‌ها و رویدادهایی، آینده را رقم می‌زنند.

فرمانده سپاه قدس گیلان با اشاره به تلاش دشمن برای نابود کردن ایران و نظام مقدس جمهوری اسلامی، گفت: دشمن آمریکایی در طول ۴۷ سال گذشته و به ویژه یک سال و نیم اخیر، نشان داد که با سرمایه‌های ایران مشکل دارد و به دنبال نابودی سرمایه‌ها و دارایی‌های ماست.

سردار دامغانی با تاکید بر اینکه دشمن با صرف هزینه در رسانه‌های ماهواره‌ای و شبکه‌های اجتماعی، می‌خواهد ذهن نسل جوان و نوجوان را درگیر و منحرف کند، افزود: سرزمین ایران مملو از شخصیت‌های اثرگذار، هویت بخش و حماسه ساز است و دانش آموزان باید با شرکت در این جشنواره ها، تاریخ، فرهنگ، هویت و قهرمانان ایران را زنده نگه دارند و توطئه‌های دشمن را خنثی کنند.

وی گفت: این جشنواره‌ها فقط رویداد و مسابقه نیست، بلکه کنشگری دانش آموزان را نسبت به وطن، انقلاب، نظام، فرهنگ و جغرافیای ایران نشان می‌دهد.

وی هدف دشمن را تسخیر ذهن و نابودی اراده و مایوس کردن جوانان و نوجوانان دانست و اضافه کرد: دانش آموزان ما به رسم میرزا کوچک جنگلی و حاج قاسم سلیمانی، برای تعالی تمدن غنی ایرانی - اسلامی تلاش می‌کنند.

فرمانده سپاه قدس گیلان با اشاره به بن بست دشمن در دو جنگ نظامی اخیر، تاکید کرد: مقاومت ملت ایران دشمن را شکست داد، اما دشمن با به راه انداختن جنگ ترکیبی در کنار جنگ نظامی، اقتصادی، سیاسی و رسانه‌ای، تلاش می‌کند تا با دروغ و فریب، افکار عمومی را منحرف کرده و مردم را وادار کند تا به دست خودشان، تاریخ، فرهنگ، نظام و جغرافیای ایران را از بین ببرند.

سردار حمید دامغانی، جنگ رمضان را نتیجه وقایع ۱۴۰۴ دانست و افزود: مزدوران دشمن با حضور در اعتراضات مردمی پیرامون مسائل اقتصادی، فضای کشور را مخدوش کردند و به سرمایه‌های مادی و انسانی کشور خسارت زدند.

وی استعداد‌های دانش آموزی در گیلان را بسیار ویژه و بالا دانست و اضافه کرد: دانش آموزان ما در عرصه‌های علمی، هنری و ورزشی خوش درخشیده‌اند و باید از این توانمندی برای شکست دادن دشمنان در جنگ ترکیبی استفاده کنیم.