به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان حمید ملانوری‌شمسی استاندار همدان، در نشست با دست‌اندرکاران نیروگاه‌های خورشیدی استان گفت: با توجه به موقعیت و شاخص‌های مناسب استان، انتظار داشتیم سهم بیشتری در رفع ناترازی برق داشته باشیم. جنگ‌ها، تحریم‌های شدید، محاصره دریایی و فشار اقتصادی هزینه‌ها را بیش از دو برابر کرد و ورود قطعات را سخت کرد، اما کار متوقف نشد.

وی افزود: ۳ هزار و ۳۰۰ مگاوات صدور پروانه انجام شده، یک هزار و ۱۶۰ مگاوات در دست اجرا و ۲۰۷ مگاوات وارد مدار شده است. این ۲۰۷ مگاوات بیش از یک‌پنجم تولید نیروگاه شهید مفتح است.

استاندار همدان ادامه داد: ۲۵۴ طرح با پیشرفت بالای ۷۰ درصد و مجموعاً حدود ۴۶۰ تا ۴۶۱ مگاوات در حال تکمیل است؛ طرح‌های پشت‌بامی ادارات و مددجویان نیز با سرجمع حدود ۲۶۰ مگاوات تا پایان سال وارد مدار می‌شود.

ملانوری‌شمسی با تأکید بر اهمیت مدیریت مصرف گفت: دولت از تولید برق حمایت می‌کند، اما اگر مدیریت مصرف جدی نشود، هرچه تولید بالا برود، مصرف بی‌رویه مشکل را بازمی‌گرداند. باید فرهنگ‌سازی و پویش‌ها جدی شود و همه دستگاه‌ها و رسانه‌ها در این زمینه سفیر باشند.

وی درباره موانع اجرایی اظهار کرد: معارضان محلی و چرخه معیوب استعلام‌ها سرمایه‌گذار را دلسرد می‌کند. نیروگاه ۵۰۰ مگاواتی اگر معارض نداشت تاکنون افتتاح شده بود. باید فرمانداران، شورای تأمین، ریش‌سفیدان و روحانیون برای حل تعارض‌ها کمک کنند و اصلاح آیین‌نامه‌ها نیز از دولت پیگیری شود.

استاندار همدان در پایان گفت: با رفع موانع، طرح‌های یک هزار و ۱۶۰ مگاواتی در دست اجرا سرعت می‌گیرد و به اهداف تعریف‌شده می‌رسیم.