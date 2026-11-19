وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در بازدید از جشنواره زعفران و به بهاباد، بر اهمیت معرفی ظرفیت‌های بومی، فرهنگی و اقتصادی مناطق مختلف کشور در مسیر توسعه گردشگری تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، ظهر پنج‌شنبه ۲۸ آبان ۱۴۰۵، در نخستین برنامه از سفر دو روزه خود به استان یزد، با حضور در شهرستان بهاباد از بخش‌های مختلف جشنواره زعفران و به بازدید کرد.

وی در جریان این بازدید، ضمن حضور در مراسم و برنامه‌های پیش‌بینی‌شده، از نزدیک با ظرفیت‌های فرهنگی، بومی و اقتصادی این رویداد آشنا شد و با مردم، برگزارکنندگان و حاضران درباره قابلیت‌های منطقه و موضوعات مرتبط با جشنواره گفت‌و‌گو کرد.

جشنواره زعفران و به بهاباد با محوریت معرفی محصولات بومی و ظرفیت‌های محلی، فرصتی برای معرفی توانمندی‌های این شهرستان در حوزه گردشگری و صنایع‌دستی به شمار می‌رود.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در ادامه سفر خود به استان یزد، از دیگر جاذبه‌های تاریخی و گردشگری شهرستان‌های مختلف استان بازدید خواهد کرد.