با رونمایی از ۳۴ دستگاه ماشین‌آلات جدید شهرداری زنجان به ارزش ۶۷۰ میلیارد تومان، گام تازه‌ای در مسیر نوسازی ناوگان شهری و خدمات شهری برداشته شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان؛ ۳۴ دستگاه ماشین‌آلات جدید شهرداری زنجان به ارزش ۶۷۰ میلیارد تومان با حضور سید محسن صادقی استاندار زنجان و تعدادی از مسئولان استان در سبزه‌میدان زنجان رونمایی شد.

رئیس شورای اسلامی شهر زنجان در این مراسم با اشاره به توسعه زیرساخت‌ها و تقویت ناوگان لجستیکی شهرداری در دوره ششم مدیریت شهری گفت: با رونمایی از ۳۴ دستگاه ماشین‌آلات جدید، ظرفیت ناوگان خدمات شهری و حمل‌ونقل عمومی زنجان افزایش یافته و این تجهیزات با هدف ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی به شهروندان خریداری شده است.

حسین حمزه‌لو پاک با اشاره به اهمیت توسعه ناوگان لجستیکی شهرداری اظهار داشت: یکی از سیاست‌های مورد پیگیری در دوره ششم مدیریت شهری، توجه به زیرساخت‌های مورد نیاز شهر، به‌ویژه در حوزه ماشین‌آلات و تجهیزات خدمات شهری، راه‌سازی و حمل‌ونقل عمومی بوده است.

وی با بیان اینکه بخشی از تجهیزات رونمایی‌شده برای نخستین بار در شهرداری زنجان خریداری شد، افزود: برخی از این دستگاه‌ها پیش از این در اختیار شهرداری نبود و تأمین آنها با پیگیری‌های مستمر و تلاش مجموعه مدیریت شهری محقق شد.

رئیس شورای اسلامی شهر زنجان با اشاره به توسعه ناوگان حمل‌ونقل عمومی شهرداری تصریح کرد: در ابتدای دوره ششم مدیریت شهری، تنها ۳۰ دستگاه فعال در حوزه حمل‌ونقل عمومی داشتیم، اما اکنون این تعداد به ۱۳۰ دستگاه رسیده؛ به‌طوری‌که طی پنج سال گذشته، ۱۰۰ دستگاه اتوبوس، مینی‌بوس و ون به مجموعه شهرداری زنجان اضافه شده است.

حمزه‌لو پاک ادامه داد: علاوه بر توسعه ناوگان حمل‌ونقل عمومی، خرید تجهیزات و ماشین‌آلاتی همچون گریدر، لودر و دستگاه‌های مورد نیاز خدمات شهری نیز در دستور کار قرار گرفته و بخشی از این تجهیزات برای نخستین بار به ناوگان شهرداری افزوده شده است.

وی با تأکید بر اینکه تجهیزات جدید بلافاصله پس از ورود به شهرداری وارد چرخه فعالیت شد، خاطرنشان کرد: هدف از این اقدامات، افزایش توان عملیاتی شهرداری و ارتقای سطح خدمات‌رسانی به شهروندان است.

وی با قدردانی از همراهی مدیران استانی، مجموعه شهرداری، اعضای شورای اسلامی شهر و سایر دستگاه‌های اجرایی گفت: تأمین این ماشین‌آلات حاصل همراهی و همکاری مجموعه‌های مختلف و مهم‌تر از همه، مشارکت و همراهی مردم است.

رئیس شورای اسلامی شهر زنجان با تأکید بر مردمی بودن منابع مالی شهرداری اظهار کرد: تک‌تک ریال‌هایی که در حساب شهرداری جمع‌آوری می‌شود، حاصل تلاش و پرداخت‌های مردم زنجان است و ماشین‌آلات خریداری‌شده نیز با منابع مالی شهروندان تأمین شده، بنابراین این تجهیزات متعلق به مردم و برای خدمت‌رسانی به خود آنهاست.

حمزه‌لو پاک ابراز امیدواری کرد: با تداوم همراهی مردم و مسئولان، روند اجرای پروژه‌های شهری و توسعه تجهیزات و امکانات شهرداری ادامه یابد و اقدامات انجام‌شده در راستای رضایت شهروندان و مورد قبول درگاه الهی قرار گیرد.