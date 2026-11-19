سه نفر از هنرمندان استان اردبیل در سی و سومین جشنواره ملی هنر‌های تجسمی جوانان ایران موفق به کسب جایگاه‌های ارزشمند شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، و به نقل از روابط عمومی اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اردبیل، سی‌وسومین جشنواره ملی هنر‌های تجسمی جوانان ایران در حالی به کار خود پایان داد که سه هنرمند اردبیلی جزو برگزیدگان قرار گرفتند.

روژین رسولی‌نیا در این دوره از جشنواره در رشته طراحی گرافیک به عنوان برگزیده رسید و کامیار پاشاوند در رشته نقاشی و مهنا نجفی در رشته طراحی مورد تقدیر قرار گرفت.