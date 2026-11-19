به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ معاون سیاسی و اجتماعی استاندار گفت: این نشست با هدف تقویت تعاملات مدیریتی و ایجاد هماهنگی هر دوهفته یکبار، در یکی از شهرستان‌های استان برگزار می‌شود.

ایوب درویشی در ادامه افزود: تمرکز اصلی این جلسه بر مدیریت مصرف انرژی، به‌ویژه گاز طبیعی در فصل زمستان و روز‌های سرد پیش رو بود و با توجه به پیش‌بینی‌های مربوط به فصل سرما، تمهیدات لازم برای مدیریت مصرف و آمادگی جهت عبور از روز‌های سخت و سرد زمستان اندیشیده شد تا پایداری انرژی در تمامی شهرستان‌ها تضمین شود.