سه ملی‌پوش پاراتیراندازی ایران، رتبه‌های اول تا سوم رنکینگ جهانی در تپانچه بادی 10 متر را به خود اختصاص دادند.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در تازه‌ترین رده‌بندی اعلام‌شده از سوی فدراسیون جهانی پاراتیراندازی، بانوان ملی‌پوش ایران در ماده تپانچه بادی ۱۰ متر (P۲)، با قرار گرفتن در رتبه‌های اول تا سوم جهان، قدرت و برتری خود را در این ماده به رخ دنیا کشیدند.

بر اساس این رنکینگ، فائزه احمدی با کسب ۴۷۰.۰۷ امتیاز در جایگاه نخست جهان ایستاد و عنوان برترین ورزشکار این ماده را از آن خود کرد. پس از او، ساره جوانمردی با ۴۵۶.۳۶ امتیاز رتبه دوم را به دست آورد و نسرین شاهی نیز با ۴۰۲.۳۷ امتیاز در جایگاه سوم رده‌بندی جهانی قرار گرفت.

به این ترتیب، سه جایگاه نخست جهان در ماده P۲ به‌طور کامل در اختیار بانوان پاراتیرانداز ایران قرار گرفت

هر ۳ بانوی ملی پوش کشورمان پیش از این نیز موفق به کسب سهمیه پارالمپیک ۲۰۲۸ لس‌آنجلس شدند.