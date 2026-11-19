دومین مرحله شهرستانی مسابقات میدان‌یار با حضور ۱۱ تیم از مناطق مختلف غرب شهرستان کرج، به میزبانی مهرشهر برگزار شد و شرکت‌کنندگان در بخش‌های مختلف مهارتی و فرهنگی به رقابت پرداختند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز البرز ، این دوره از مسابقات با حضور تیم‌هایی از مناطق کیانمهر، فاز چهار، آق‌تپه، کمال‌شهر و خرمدشت برگزار شد و شرکت‌کنندگان توانمندی‌های خود را در چهار محور اصلی به نمایش گذاشتند.

روایت میدان، فعالیت‌های فرهنگی، مهارت‌های امداد و خودامدادی و همچنین بخش‌های مهارتی مرتبط با تجهیزات و تیراندازی شبیه‌سازی‌شده، از محورهای ارزیابی تیم‌های شرکت‌کننده در این رقابت‌ها بود.

امیرعباس قمی، معاون فرهنگی ناحیه مقاومت بسیج امام هادی(ع)، با اشاره به استقبال مناطق مختلف از این رقابت‌ها گفت: در این مرحله ۱۱ تیم از مناطق غرب شهرستان کرج حضور یافتند و در بخش‌های پیش‌بینی‌شده با یکدیگر رقابت کردند.

وی افزود: هدف از برگزاری این مسابقات، ارزیابی سطح آمادگی، سنجش توانمندی‌ها و شناسایی تیم‌های برتر در محورهای مختلف است.

قمی با اشاره به تداوم رقابت‌ها بیان کرد: تیم‌های برگزیده این مرحله به مسابقات استانی میدان‌یار راه پیدا می‌کنند؛ مرحله‌ای که قرار است در هفته‌های آینده برگزار شود.