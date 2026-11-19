مدیرعامل شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران، تأمین پایدار مواد اولیه و افزایش سرمایه از محل آورده نقدی سهامداران را از مهم‌ترین نیاز‌های این مجموعه برای استمرار تولید عنوان کرد.

تأمین مواد اولیه و افزایش سرمایه، ضرورت تولید پایدار

تأمین مواد اولیه و افزایش سرمایه، ضرورت تولید پایدار

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران،مدیرعامل شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران، در حاشیه بازدید وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس از این کارخانه گفت: تأمین پایدار مواد اولیه و افزایش سرمایه از محل آورده نقدی سهامداران از مهم‌ترین نیاز‌های این مجموعه برای استمرار تولید است.

گنجی گفت: تأمین آب‌اکسیژنه به‌عنوان یکی از مواد اولیه اصلی تولید، از چالش‌های مهم این مجموعه است و برای جلوگیری از توقف خطوط تولید، تأمین مستمر آن ضرورت دارد.

وی با اشاره به ترکیب سهامداران شرکت شامل بانک ملی با ۵۸ درصد، صندوق بازنشستگی کشوری با ۲۴ درصد و شستا با ۱۸ درصد سهام افزود: افزایش سرمایه از محل آورده نقدی سهامداران برای تقویت توان تولیدی شرکت پیگیری می‌شود.

مدیرعامل شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران همچنین از اجرای قرارداد تأمین ۳۵ هزار تن کاغذ با وزارت آموزش و پرورش برای چاپ کتاب‌های درسی خبر داد و گفت: ارسال این محموله در حال انجام است و این مجموعه به‌تازگی برای تأمین بخشی از نیاز بازار نشر و انتشارات نیز وارد عمل شده است.