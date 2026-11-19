به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، استاندار آذربایجان غربی گفت: زیرساخت‌های گردشگری روستای حسنلو مطابق با ضوابط یونسکو تکمیل می‌شود تا زمینه ثبت جهانی تپه تاریخی حسنلو فراهم شود.

رحمانی افزود: ۱۴ تپه باستانی در اطراف تپه حسنلو شناسایی شده‌اند که نشان از آبادانی، آب‌وهوای مناسب و رشد فرهنگی انسان‌های روزگار کهن در این ناحیه دارند.

دهکده گردشگری حسنلو درمرحله نخست با ۴ و نیم کیلومتر کف سازی و جداره سازی از پیشرفت فیزیکی ۹۸ درصدبرخوردار است.

محوطه تاریخی حسنلو با قدمت ۸ هزار ساله در ۸۰ کیلومتری ارومیه و ۹ کیلومتری شهرستان نقده قرار دارد.

این اثر در سال ۱۳۴۴ به شماره ۴۸۵ در فهرست آثار ملی ثبت شده وبرای اجرای فعالیت‌های علمی، فنی و پژوهشی به پایگاه ملی تبدیل شده است.