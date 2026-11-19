وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: داستان‌های شش‌کلمه‌ای میناب، روایتگر مظلومیت کودکان و سندی برای دادخواهی ملت ایران هستند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما؛ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در آنین اختتامیه داستان کوتاه شش کلمه‌ای میناب افزود: آنچه امروز در جهان می‌بینیم، کارنامه خوبی در حمایت از کودکان نیست. در غزه هزاران کودک شهید و صد‌ها هزار کودک از تحصیل محروم شده‌اند و در میناب نیز دانش‌آموزان یک مدرسه ابتدایی هدف حمله قرار گرفتند.

آقای سید عباس صالحی گفت: هدف قرار گرفتن مدرسه، حمله دوباره با موشک‌های دوم و سوم و تلاش برای نپذیرفتن مسئولیت این حادثه، از ابعاد تلخ جنایت میناب است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: حادثه میناب، سندی از معصومیت کودکان و رنج خانواده‌های آنان است. پس از این حادثه، بخش‌های مختلف تلاش کردند به سهم خود ادای دین کنند و جایزه داستان شش‌کلمه‌ای نیز در جریان جنگ ۴۰ روزه شکل گرفت.

وی افزود: داستان شش‌کلمه‌ای، کوتاه و خیال‌انگیز است و به‌راحتی می‌توان آن را به مخاطبان دیگر کشور‌ها منتقل کرد. استقبال از این جایزه نشان داد که این شیوه توانسته است صدای کودکان میناب را به گوش دیگران برساند.

آقای صالحی در آئین اختتامیه جایزه بین‌المللی داستان کوتاه ناتمام، چند داستان از این مجموعه را خواند که از آن جمله می توان به داستان های «تابوت سبک بود، کمر پدر خمید»، «عروسکش را پنهان کرد، بمباران دوباره آغاز شد» و «ثبت‌نام آغاز شد؛ مدرسه‌ای در آسمان» اشاره کرد.