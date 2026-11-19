۱۱ قرارگاه بسیج فاریاب با برنامه‌های فرهنگی، جهادی و رسانه‌ای، هفته بسیج را در این شهرستان برگزار می‌کنند.

بسیج فاریاب با ۱۱ قرارگاه به استقبال هفته بسیج رفت

بسیج فاریاب با ۱۱ قرارگاه به استقبال هفته بسیج رفت

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان، محمد اسماعیلی‌نسب، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان فاریاب، در نشست خبری با اصحاب رسانه با تبریک هفته بسیج و قدردانی از تلاش بسیجیان گفت: بسیج نعمت بزرگی است و باید قدر این نعمت را بدانیم و با صلابت و تلاش بیشتری در مسیر خدمت قدم برداریم.

وی شعار محوری هفته بسیج را «بسیج؛ جان‌فدای ایران، امید مستضعفان» اعلام کرد و افزود: قرارگاه‌های یازده‌گانه با برگزاری جلسات متعدد، برنامه‌های پیشنهادی خود را به قرارگاه فرهنگی ناحیه ارائه کردند و پس از جمع‌بندی، برنامه‌ها برای اجرا آماده شده است.

اسماعیلی‌نسب با اشاره به همراهی اعضای شورای اداری شهرستان در اجرای برنامه‌های هفته بسیج اظهار کرد: روز جمعه حضور بسیجیان در نماز جمعه و برگزاری حلقه‌های صالحین با عنوان «میقات صالحین» پیش از آغاز نماز جمعه پیش‌بینی شده است. روز شنبه نیز گلزار شهدا عطرافشانی و گروه‌های جهادی برای ارائه خدمات به مناطق مختلف شهرستان اعزام می‌شوند.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج فاریاب ادامه داد: روز دوشنبه اعضای شورای اداری در محله کرامت حضور می‌یابند تا دستگاه‌های اجرایی متناسب با وظایف خود، مشکلات محله را بررسی و برای رفع یا پیگیری آن اقدام کنند. همچنین در این روز جمعی از بسیجیان برادر به مدرسه شجره طیبه میناب اعزام می‌شوند.

وی از برگزاری رویداد تولید محتوای دیجیتال و جشنواره جهادگران علم و فناوری در روز سه‌شنبه سوم آذر خبر داد و گفت: استقبال خوبی از ثبت‌نام این رویداد صورت گرفته است و هدف آن شناسایی استعداد‌های برتر در زمینه تولید محتواست؛ از خبرنگاران و اصحاب رسانه نیز برای حضور و پوشش این رویداد دعوت می‌کنیم.

اسماعیلی‌نسب با اشاره به برنامه روز چهارشنبه افزود: بسیجیان در تجمع شبانه مردمی میدان سرداران شهید حضور گسترده خواهند داشت و در حاشیه این مراسم، یادواره شهید شاخص شهرستان و شهید سلیمانی، فرمانده شهید بسیج، برگزار می‌شود.

وی برگزاری نشست‌هایی با موضوع سواد رسانه، جهاد تبیین، سبک زندگی و جوانی جمعیت را از دیگر برنامه‌های هفته بسیج در فاریاب عنوان کرد.